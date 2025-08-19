Viral Video: यूपी के बिजनौर में महिला ने युवक को सड़क पर घसीटा, चेहरे पर रखा पैर और जमकर की पिटाई

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक रौंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला जिसका चेहरा दुपट्टे से ढका है. खेत में ज़मीन पर पड़े एक युवक के चेहरे पर पैर रखते हुए और डंडे से मारते हुए दिखाई दे रही है. उसके साथ मौजूद कुछ पुरुष भी युवक की लात-घूंसों और डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं. पीड़ित युवक की पहचान अमित आर्य के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान ज्योति के तौर पर की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमित और ज्योति की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी. ज्योति ने उसे मेरठ से बिजनौर बुलाया, जहां कथित तौर पर उसने और उसके चार साथियों ने अमित को पकड़ लिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसे बर्बरता से पीटा. यह भी पढ़ें: Varanasi Shocker: पत्नी को किराएदार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा; पति ने उठाया ऐसा कदम, पूरे इलाके में हो रही चर्चा (Watch Video)
अमित, हिताची कंपनी में कैश वैन ड्राइवर के रूप में कार्यरत था. 11 जुलाई को उसने आधे दिन की छुट्टी ली और उसी रात घर नहीं लौटा. परिजनों ने दो दिन तक तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, तो 13 जुलाई को उसके चचेरे भाई अनुराग ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. अब तक 39 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित का कोई पता नहीं चला है. घटना का वीडियो सामने आने के बावजूद, युवक की वर्तमान स्थिति और हमले के पीछे की वजह अब भी स्पष्ट नहीं है. परिवार बेहद चिंतित है और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहा है.
पुलिस ने किया मामला दर्ज
थाना चांदपुर पर पंजीकृत किये गए मु0अ0सं0 420/25 के संबंध मे अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद बिजनौर की बाइट ।#UPPolice pic.twitter.com/fBibGMOmpr
— Bijnor Police (@bijnorpolice) August 2, 2025
पुलिस ने जानकारी दी है कि अमित की सुरक्षित बरामदगी और हमले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और हर एंगल से जांच जारी है.