Varanasi Shocker: पत्नी को किराएदार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा; पति ने उठाया ऐसा कदम, पूरे इलाके में हो रही चर्चा (Watch Video)

Photo- @RohitNandanMis3/X

Varanasi Shocker: यूपी के वाराणसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद (Obscene Act) अनोखा कदम उठाया. गुस्से में आकर लड़ने या बहस करने की बजाय, उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की शादी (Love Marrige) करा दी. यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. मिर्जापुर जिले (Mirzapur District) के रहने वाले अरविंद कुमार पटेल की शादी करीब 25 साल पहले रीना देवी से हुई थी. शादी के बाद दोनों के दो बच्चे हुए. बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा 18 साल का है.

सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अरविंद की पत्नी काफी समय से उनके किरायेदार सियाराम यादव के साथ संबंध में थी. सियाराम 50 साल के हैं और गांव में किराने की दुकान चलाते हैं.

ये भी पढें: FACT CHECK: वाराणसी में 48 मतदाता के एक ही पिता, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा; जानें क्या है इसका सच

पति ने ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी

पत्नी और प्रेमी को कमरे में पकड़ा

पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी. रीना देवी अपने पति से अलग होकर किराए के मकान में रहने लगी थी. इसी दौरान अरविंद को शक हुआ कि उसकी पत्नी के अपने प्रेमी के साथ गहरे संबंध (Illicit Relation) हैं. जब उसने तलाश की तो पता चला कि रीना अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी. अरविंद मौके पर पहुंचा और दोनों को आपत्तिजनक हालत (Objectionable Condition) में पकड़ लिया.

गाँववालों और रिश्तेदारों को बुलाया

आमतौर पर ऐसी स्थितियों में झगड़ा या हिंसा (Domestic Violence) देखने को मिलती है, लेकिन अरविंद ने अलग रास्ता चुना. उसने तुरंत अपने परिवार और करीबी लोगों को बुलाया. सभी की मौजूदगी में उसने अपनी पत्नी और प्रेमी की शादी की घोषणा कर दी. पहले घर पर शादी की रस्में निभाईं और बाद में वह सभी को वाराणसी के राजातालाब (Raja Talab, Varansi) स्थित महादेव मंदिर ले गया.

मंदिर में हुई शादी, मिला प्रमाण पत्र

मंदिर में दोनों की शादी (Marriage) रीति-रिवाज से हुई. रीना और सियाराम ने पुजारियों की मौजूदगी में सात फेरे लिए. इसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) भी दिया गया. अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी.

इलाके में चर्चा तेज

इस घटना को लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोग अरविंद के इस फैसले को साहसी बता रहे हैं कि उसने बहस करने की बजाय अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया. वहीं, कुछ लोग इसे सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध मान रहे हैं. लेकिन इतना तय है कि यह घटना अब हर जगह चर्चा का विषय बन गई है.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

गौरतलब है कि कुछ समय पहले अलीगढ़ (Aligarh News) से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. वहां एक महिला ने अपनी होने वाली बेटी के दूल्हे से शादी कर ली थी. अब वाराणसी की यह घटना भी इसी तरह सुर्खियों में है.