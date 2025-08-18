क्या आपको भी चाहिए BSNL का e-SIM? सरकारी टेलिकॉम कंपनी ने कर दिया है लॉन्च, बिना झंझट के मिलेगा कनेक्शन

Photo- @BSNLCorporate/X

BSNL e-SIM Service: सरकारी टेलिकॉम कंपनी (Telecom Company) बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) सर्कल से ई-सिम सेवा शुरू की है, जिसे आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा. यह सेवा उन उपयोगकर्ताओं के लिए खास तौर पर मददगार साबित होगी, जिन्हें फिजिकल सिम कार्ड (Physical SIM card) बदलने में परेशानी होती है. ई-सिम के जरिए न सिर्फ तुरंत एक्टिवेशन होगा, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस और स्मार्ट वॉच जैसे गैजेट्स में भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा.

बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ए. रॉबर्ट जे. रवि (A. Robert J. Sunday) ने कहा कि कंपनी भविष्य में सुरक्षित और आसान कनेक्टिविटी (Easy Connectivity) के लिए ई-सिम लॉन्च कर रही है. फिलहाल यह सेवा सिर्फ तमिलनाडु में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा.

ये भी पढें: पूरा BSNL खा गए, फिर भी देश को सही नेटवर्क नहीं दे पा रहे? हरदोई से भाजपा विधायक Shyam Prakash ने Jio पर कसा तंज, वायरल हुई पोस्ट

BSNL की e-SIM सर्विस शुरू

BSNL eSIM is here - Simple, Secure, Smart! Experience instant activation, flexible & cost-effective plans, and no physical SIM hassles. Enjoy advanced security and IoT-ready connectivity with BSNL eSIM - Soft launch in Tamil Nadu.#BSNL #ESIM #DigitalIndia #Connectivity… pic.twitter.com/MNETFKUtjy — BSNL India (@BSNLCorporate) August 18, 2025

ई-सिम कैसे प्राप्त करें?

कंपनी ने बताया कि ई-सिम प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) जाना होगा. वहां, ई-सिम संगत डिवाइस और वैध पहचान पत्र के साथ डिजिटल केवाईसी (Digital KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद, ग्राहकों को एक क्यूआर कोड (QR णode) मिलेगा, जिसे स्कैन करके ई-सिम प्रोफाइल डाउनलोड की जा सकेगी. खास बात यह है कि मल्टी-सिम सपोर्ट वाले स्मार्टफोन (Smartphone) में फिजिकल सिम के साथ ई-सिम का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

निजी कंपनियों से मुकाबला

इस कदम के साथ, बीएसएनएल अब उन निजी दूरसंचार कंपनियों (Private Telecom Companies) की कतार में शामिल हो गई है जो पहले से ही ई-सिम सेवा प्रदान कर रही हैं. एयरटेल (Airtel), जियो (Jio) और वोडाफोन-आइडिया (VI) पहले से ही यह सेवा प्रदान कर रही हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि फिजिकल सिम से ई-सिम में ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क लगेगा या नहीं. निजी ऑपरेटर फिलहाल बिना किसी अतिरिक्त लागत के यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

एंटी-फिशिंग सिस्टम भी लॉन्च

ई-सिम सेवा के साथ, बीएसएनएल ने एक उन्नत एंटी-स्पैम (Advanced Anti-Spam) और एंटी-स्मिशिंग सिस्टम (Anti-Smishing System) भी लॉन्च किया है. यह एक नेटवर्क-स्तरीय समाधान है जो संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले संदेशों (Fraudulent Messages) को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देगा. इससे ग्राहकों को ओटीपी, बैंक अलर्ट (Bank Alerts) और सरकारी सूचनाएं (Government Notifications) सुरक्षित तरीके से मिलेंगी और यह ट्राई के नियमों के अनुसार होगा.

बीएसएनएल का यह कदम देश भर में दूरसंचार सेवाओं (Telecommunication Services) को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है. खासकर उन ग्राहकों के लिए जो आधुनिक और आसान तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं.