बॉलीवुड और मराठी फिल्म जगत के वेटरन एक्टर अच्युत पोतदार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. ख़बरों के अनुसार वे काफी दिनों से बीमार थे और ठाणे के जुपिटर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. अच्युत पोतदार ने अपने लंबे करियर में '3 इडियट्स', 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'इश्क', 'वास्तव: द रियालिटी' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. इसके अलावा वे कई मराठी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों का भी अहम हिस्सा रहे. उनके निधन की खबर के बाद, कई प्रमुख मराठी जीईसी टीवी चैनलों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्टि की है. फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैन्स के लिए यह गहरी क्षति है. यह भी पढ़ें: Sharat Saxena: आमिर खान की एक्टिंग पर भारी पड़ गया था ये विलेन, 74 साल की उम्र में भी है फीट, अब भी लगता है बॉडी बिल्डर, जाने कौन है ये एक्टर

फेमस एक्टर अच्युत पोतदार का निधन

“Arrey Kehna Kya Chahte Ho?”❗️ Achyut Potdar, 3 Idiots fame, passes away at 91 😢 Om Shanti 🙏 #AchyutPotdar pic.twitter.com/ofFJlc3A1M — Siju Moothedath (@SijuMoothedath) August 19, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)