Akshay Kumar Viral Video: फिल्मस्टार्स (Film Stars) के हजारों फैन होते है और कई बार ये फैन ऐसा कुछ कर देते है की फिल्मस्टार्स उनपर नाराज हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का सामने आया है.इसमें वे अपनी बेटी नितारा के साथ मुंबई (Mumbai) एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद कई फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने लगे.लेकिन तभी एक फैन की हरकत से अक्षय कुमार नाराज़ हो गए, और उसी पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.जैसे ही फैंस ने उन्हें देखा, वे सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़े. शुरुआत में अक्षय ने बहुत ही शालीनता से एक-एक फैन के साथ फोटो खिंचवाई. लेकिन तभी एक फैन ने उत्साह में आकर उनका कंधा पकड़ लिया और बहुत करीब आ गया.इस पर अक्षय कुमार अचानक गुस्सा हो गए. उन्होंने उस व्यक्ति का हाथ झटकते हुए कहा'हाथ नीचे, हाथ मत रखो.यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रही है. इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर Bollywood Society नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Akshay Kumar का लंदन में फैन से हुआ झगड़ा! छिपकर VIDEO बनाने पर हुई बहस; बातचीत के बाद सुलझा मामला

अक्षय कुमार फैन पर हुए नाराज

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Society (@bollywoodsocietyy)

