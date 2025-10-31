बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र, को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के अनुसार, उनकी अस्पताल में भर्ती होने की वजह सिर्फ रूटीन मेडिकल चेकअप है. बता दें कि धर्मेंद्र जल्द ही 90 वर्ष के होने जा रहे हैं. टीवी9 भारतवर्ष ने सूत्रों के हवाले से बताया, “धर्मेंद्र जी अब 90 साल के होने वाले हैं और उम्र के साथ कुछ सामान्य स्वास्थ्य जांचें ज़रूरी होती हैं. उन्हें केवल कुछ मेडिकल टेस्ट के लिए भर्ती किया गया है. मीडिया के कुछ हिस्सों में जो गंभीर दावे किए जा रहे हैं, वे सही नहीं हैं.” यह भी पढ़ें: Shilpa Shetty की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती, उनसे मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस (Watch Video)

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में सिर्फ रूटीन जांच के लिए एडमिट

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)