बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) की मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते आनन-फानन में उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital) में भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. गुरुवार (30 अक्टूबर) को एक पैपराजी हैंडल द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, ‘धड़कन’ एक्ट्रेस को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के बाहर देखा गया. वीडियो में शिल्पा अपनी गाड़ी से उतरकर जल्दी से अंदर जाती हुई दिख रही हैं. अभी तक उनकी मां के हॉस्पिटल में एडमिट होने का सही कारण कन्फर्म नहीं हुआ है. उनकी मां का हॉस्पिटल में एडमिट होना ऐसे समय में हुआ है जब एक्ट्रेस और उनके पति राज कुंद्रा का बिजनेसमैन दीपक कोठारी के साथ कानूनी केस चल रहा है, जिन्होंने इस कपल पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. यह भी पढ़ें: Shilpa Shetty Fraud Case: धोखाधड़ी के केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली लॉस एंजेलिस जाने की अनुमति, रद्द किया प्लान

शिल्पा शेट्टी अपनी मां सुनंदा शेट्टी से मिलने के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचीं

