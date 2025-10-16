Shilpa Shetty Fraud Case: धोखाधड़ी के केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली लॉस एंजेलिस जाने की अनुमति, रद्द किया प्लान

(Photo Credits Instagram)

मुंबई, 16 अक्टूबर : बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) की वजह से शिल्पा को विदेशी यात्रा की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्होंने लॉस एंजेलिस जाने के प्लान को रद्द कर दिया. एक्ट्रेस ने यूट्यूब के एक इवेंट में जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें मंजूरी नहीं दी. उनके वकील ने बताया कि शिल्पा अपनी इस यात्रा की याचिका वापस ले रही हैं और दिसंबर में जब उन्हें फिर से विदेश जाना होगा, तब वे नई याचिका दाखिल करेंगी.

धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके कारण दोनों की विदेश यात्रा पर रोक थी. कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने एक नया आरोप भी लगाया है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोप 2015 से 2023 के बीच बिजनेसमैन दीपक कोठारी द्वारा कंपनी में 60 करोड़ रुपए निवेश करने से जुड़े हैं. कोठारी का आरोप है कि दोनों ने इन पैसों का इस्तेमाल व्यवसाय में करने की बजाय अपने निजी खर्चों में किया. यह भी पढ़ें : Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से कहा, NDA की जीत के लिए एड़ी-चोटी एक कर दें

उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने लोन के रूप में पैसा लिया था, लेकिन बाद में टैक्स की परेशानी के कारण इसे निवेश के रूप में दिखाने की कोशिश की गई. इस मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया.

शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि उन्हें कंपनी से चार करोड़ रुपए सेलिब्रिटी फीस के तौर पर मिले थे. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जनवरी 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा ने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी से हटकर पैसे वापस नहीं किए. इस पूरे मामले ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.