Sharat Saxena: आमिर खान की एक्टिंग पर भारी पड़ गया था ये विलेन, 74 साल की उम्र में भी है फीट, अब भी लगता है बॉडी बिल्डर, जाने कौन है ये एक्टर

Sharat Saxena: बॉलीवुड में आज के दौर में फिल्मों में प्रभावशाली विलेन काफी कम दिखाई देते है. पुराने दौर में अमरीश पूरी, प्रेम चोपड़ा,डैनी ने विलेन की नई परिभाषा गढ़ी थी. इन्हें कई फिल्मों में देखकर लोग डर जाते थे. लेकिन साल 74 के बीच फिल्मों में ऐसे विलेन ने एंट्री ली, जिसकी बॉडी हीरो से भी अच्छी थी. इस टैलेंटेड एक्टर का नाम था शरत सक्सेना था. शरत सक्सेना का आज जन्मदिन है. उनका जन्म 17 अगस्त 1950 को हुआ था. उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. अपने करिएर में उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में काम किया है. उनकी पहली फिल्म बेनाम थी, जो 1974 में आई थी. इसके मुख्य हीरो अमिताभ बच्चन थे. शरत सक्सेना ने अपने दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है.

लेकिन उन्हें कभी भी लीड विलेन के तौर पर ज्यादा फिल्मों में कास्ट नहीं किया गया. साल 1984 में आई मिथुन चक्रवती की फिल्म बॉक्सर फिल्म में उन्हें लीड रोल मिला था. जिसमें उन्होंने बॉक्सर रघुराज की भूमिका निभाई थी. ये भी पढ़े:Abhishek Bachchan Birthday: ऐश्वर्या राय बच्चन ने खास अंदाज में किया अभिषेक बच्चन को बर्थडे विश, शेयर की बचपन की तस्वीर (View Pic)

गुलाम में रौनक सिंह का किरदार बन गया यादगार

साल 1998 में आई विक्रम भट्ट की फिल्म में उन्होंने रौनक सिंह उर्फ़ रौनी का किरदार निभाया था. इसमें उनके अपोजिट आमिर खान थे. लेकिन इस फिल्म में शरत सक्सेना की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. इस फिल्म में एक्टिंग के मामले में वे आमिर खान पर भारी पड़े थे. कई सालों के बाद विलेन को देखकर लोगों के मन में जैसा गुस्सा और डर होता है, वैसा ही गुलाम फिल्म में रौनक सिंह यानी शरत सक्सेना को देखकर लगता था. हालांकि इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें अब विलेन के लीड रोल में लिया जाएगा.लेकिन उनके टैलेंट को बॉलीवुड समझ नहीं पाया. अब वे विलेन के साथ कॉमेडी फिल्मों में भी नजर आते है.

74 साल की उम्र में भी दिखते है बॉडी बिल्डर

शरत सक्सेना की उम्र 74 साल है. लेकिन इस उम्र में भी वे नए हीरो से काफी ज्यादा फीट दिखते है और वे अभी भी जिम करते है और बॉडी बिल्डर दिखते है. उनको फिल्मों में लाने वाले लेखक सलीम जावेद ने उन्हें फिल्मों में ब्रेक दिया था. इसके बाद उसे दौर की ज्यादातर फिल्मों में शरत होते ही थे. उन्होंने अपने एक बयान में कहा था की अमिताभ बच्चन के कारण अब उन्हें उम्रदराज शख्स के रोल नहीं मिलते, ज्यादातर रोल अमिताभ बच्चन कर लेते है. लेकिन आज भी फिल्मों में उनकी मौजूदगी फिल्मों को खास बनाती है. चाहे वह गुलाम हो या फिर कॉमेडी फिल्म फिर हेराफेरी, या मिस्टर इंडिया. दर्शक आज भी उन्हें रौनक सिंह के किरदार में देखना चाहते है.