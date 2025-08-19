Fact Check: अब कुत्तों को सड़कों से हटाने के नाम पर बेरहमी से मारा जा रहा है? वियतनाम के वीडियो को दिल्ली का बताकर किया जा रहा वायरल, जानें सच्चाई

Delhi Viral Dog Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कुत्तों के शवों को बोरों से निकालकर बेरहमी से जमीन पर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) का है और इसे वहां के आवारा कुत्तों (Stray Dogs) से जोड़कर फैलाया जा रहा है. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. 15 अगस्त 2025 को एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अब कुत्तों को सड़कों से हटाने के नाम पर बेरहमी से मारा जा रहा है. पोस्ट में यह भी कहा गया कि मानवता खत्म हो गई है और अब इन मूक प्राणियों को केवल भगवान ही बचा सकते हैं.

वीडियो देखकर लोग भावुक हो गए और इसे दिल्ली से जोड़कर गुस्से भरे कमेंट्स करने लगे.

वियतनाम से है कुत्तों पर बर्बरता का मामला

क्या है हकीकत?

जब हमने वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स निकाले और उन्हें गूगल लेंस पर सर्च किया, तो वीडियो वियतनाम के एक फेसबुक पेज (Facebook Page) पर मिला. इसे 5 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था. साथ ही, वियतनामी मीडिया रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि यह घटना भारत की नहीं, बल्कि वियतनाम (Vietnam) की है.

यह घटना वियतनाम के दक्षिणी क्षेत्र के मऊ प्रांत की है. वहां 3 अगस्त की रात गश्त के दौरान पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा जो एक बाइक पर बड़े-बड़े बोरे लेकर जा रहे थे. पुलिस ने जब बोरे खोले तो उनमें कुत्तों के 12 शव (Dogs Deadbody) मिले. पूछताछ में गिरफ्तार लोगों ने अपना नाम लाम हाई ट्रुंग और क्वोक डुंग बिन्ह बताया और माना कि वे लंबे समय से कुत्ते चुरा रहे थे.

दिल्ली-NCR का संदर्भ क्यों जोड़ा गया?

दरअसल, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Supreme Court Order On Stray Dogs) चल रही है. हाल ही में कोर्ट ने रेबीज (Rabies Case) के मामलों पर चिंता जताते हुए आदेश दिया था कि कुत्तों को सड़कों से हटाकर 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम (Shelter Home) में रखा जाए. इसी बीच, यह वीडियो सामने आया और लोगों ने इसे दिल्ली का बताकर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया.