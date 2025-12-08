Ladki Bahin Yojana Update: क्या लाडकी बहन योजना की नवंबर और दिसंबर महीने की दोनों किस्तें एक साथ होंगी जारी? जानें ताजा अपडेट

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की बेहद लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के तहत अक्टूबर महीने की 16वीं किस्त के पैसे जारी होने के बाद अब लाखों लाभार्थी महिलाएं नवंबर महीने की 17वीं किस्त (₹1500) का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. पहले हर महीने की किस्त महीने के पहले हफ्ते में ही आ जाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर का पहला हफ्ता भी बीत चुका है और अभी तक पैसे नहीं आए। इससे महिलाएं काफी चिंतित हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है.

17वीं किस्त कब आएगी?

आज 8 दिसंबर 2025 है और अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. विश्वसनीय सरकारी सूत्रों के अनुसार नवंबर की 17वीं किस्त (₹1500) 10 दिसंबर 2025 तक या इसके तुरंत बाद कभी भी लाभार्थियों के खाते में जमा हो सकती है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी! सरकार एक साथ नवंबर-दिसंबर महीने की 3,000 रुपये कर सकती है जारी

क्या नवंबर-दिसंबर की दोनों किस्तें एक साथ आएंगी?

देरी की सबसे बड़ी वजह कुछ नगर पंचायतों और स्थानीय निकायों में हाल ही में हुए चुनाव रहे हैं. इन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से किस्त का भुगतान रोक दिया गया था. वहीं कुछ जिलों में 20 दिसंबर को भी चुनाव हैं. ऐसे में य सूत्रों का दावा है कि सरकार नवंबर (17वीं) और दिसंबर (18वीं) की दोनों किस्तें एक साथ जारी कर सकती है, यानी एक बार में ₹3000 की राशि सीधे खाते में आएगी

e-KYC जरूरी: अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025

सरकार ने सभी लाभार्थी महिलाओं से साफ कहा है कि जिनका e-KYC अभी तक नहीं हुआ है, उनकी आने वाली सारी किस्तें हमेशा के लिए रोक दी जाएंगी. अच्छी बात यह है कि eKYC की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है. इसलिए जिन बहनों ने अभी तक eKYC नहीं करवाया है, वे तुरंत करवा लें.

e-KYC करना बहुत आसान

eKYC बहुत आसान है – इसे घर बैठे ऑनलाइन, आंगनवाड़ी, सेवा केंद्र, CSC सेंटर या बैंक में जाकर मुफ्त में करवाया जा सकता है. लाभार्थी महिलाएं बार-बार अपना बैंक खाता और आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर अपना स्टेटस चेक करती रहें.

