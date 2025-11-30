Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है जारी! ऐसे करें बैलेंस चेक

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य की लाखों महिलाएं अपनी 17वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अब उनके इंतजार का समय समाप्त होने वाला है. योजना की 17वीं किस्त इस दिसंबर के पहले हफ्ते में किसी भी समय जारी की जा सकती है.
दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होगी क़िस्त
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन पिछले पैटर्न के अनुसार किस्त के पैसे आमतौर पर जिस महीने की होते हैं, अगले महीने जारी किए जाते हैं. इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 17वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच सकती है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: 52 लाख लाडली बहनें अपात्र घोषित? मंत्री अदिती तटकरे ने बताई खबर की सच्चाई
16वीं किस्त अक्टूबर महीने की क़िस्त पहले हफ्ते में जारी हुई
याद रहे, 16वीं किस्त यानी अक्टूबर महीने की किस्त, नवंबर महीने के पहले हफ्ते में जारी की गई थी.
बैलेंस चेक करने के तरीके:
बैंक पासबुक या स्टेटमेंट:
अपने बैंक की पासबुक में अंतिम एंट्री देखें.
यदि ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं।
मोबाइल बैंकिंग ऐप:
-
अपने बैंक के आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करें।
‘Account Balance’ या ‘Mini Statement’ ऑप्शन चुनें।
लाड़की बहन योजना की किस्त की लेन-देन विवरण वहां दिख जाएगी.
SMS या Missed Call सुविधा:
कई बैंक बैलेंस जानकारी के लिए SMS या मिस्ड कॉल सुविधा देते हैं.
बैंक द्वारा बताए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दें या SMS भेजें.
नजदीकी बैंक शाखा:
पासबुक अपडेट करने या बैलेंस पूछने के लिए आप नजदीकी शाखा में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
E-KYC करवाना अनिवार्य
इसी बीच, E-KYC को लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. पहले EKYC की अंतिम तारीख 18 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. ऐसे में लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर तक अपना E-KYC करवा सकती हैं ताकि योजना का लाभ उन्हें लगातार मिलता रहे.
मंत्री अदिति तटकरे की अपील
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि जो महिलाएं अब तक अपना E-KYC नहीं करवा पाई हैं, वे समय रहते इसे पूरा करें.
लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को लाभ प्रदान करती है। योजना के दायरे में आने वाली महिलाएं नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं.
सकरार E-KYC क्यों करा रही है
सरकार ने योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए EKYC अनिवार्य किया है, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिल सके.
