Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है जारी! ऐसे करें बैलेंस चेक

पासबुक अपडेट करने या बैलेंस पूछने के लिए आप नजदीकी शाखा में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

E-KYC करवाना अनिवार्य

इसी बीच, E-KYC को लेकर भी सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. पहले EKYC की अंतिम तारीख 18 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. ऐसे में लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर तक अपना E-KYC करवा सकती हैं ताकि योजना का लाभ उन्हें लगातार मिलता रहे.

मंत्री अदिति तटकरे की अपील

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि जो महिलाएं अब तक अपना E-KYC नहीं करवा पाई हैं, वे समय रहते इसे पूरा करें.

लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को लाभ प्रदान करती है। योजना के दायरे में आने वाली महिलाएं नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं.

सकरार E-KYC क्यों करा रही है

सरकार ने योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए EKYC अनिवार्य किया है, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिल सके.