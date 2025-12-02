महाराष्ट्र निकाय चुनाव की मतगणना की डेट स्थगित, अब 21 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती; फैसले पर CM फडणवीस ने जाहिर की नाराजगी!

(Photo Credits Devendra Fadnavis)

Maharashtra Civic Polls Counting 2025 Postponed : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आज यानी 2 दिसंबर को वोट डाल जा रहे हैं. परिणामों की घोषणा पहले चुनाव आयोग की ओर से 3 दिसंबर को होने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव आ गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम अब 3 दिसंबर की बजाय 21 दिसंबर को एक साथ घोषित किए जाएं. दरअसल प्रदेश के कुछ नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर डेट को स्थगित कर दिया गया हैं. जिन सीटों पर मतदान 20 दिसंबर को होंगे.

फैसले का कारण

दरअसल यह फैसला उन क्षेत्रों में मतदान स्थगित होने के कारण लिया गया है, जहाँ अब मतदान 20 दिसंबर को होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी मतदान पूरे होने के बाद ही मतगणना शुरू होनी चाहिए, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे. यह भी पढ़े: Maharashtra Civic Elections 2025: महाराष्ट्र निकाय चुनाव की घोषणा पर अबू आजमी का आरोप, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा आयोग

मतदान स्थगन:

दरअसल राज्य के 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया पर विवादों के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे. इनमें अहिल्यानगर जिले की कोपरगांव, देवलाली, नेवासा और पाथर्डी जैसी जगहें शामिल हैं. अब इन क्षेत्रों में मतदान 20 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा.

सीएम फडणवीस की प्रतिक्रिया:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "मैं 25 साल से स्थानीय निकाय चुनावों का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि वोटिंग से एक दिन पहले मतदान स्थगित हो जाए. यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए.

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी चुनाव आयोग पर नहीं, बल्कि समग्र प्रक्रिया की कमियों पर है। उन्होंने कहा, "यह पहली बार है जब मुझे ऐसी अनियमितताएं दिखीं। प्रक्रिया में तत्काल सुधार जरूरी है।" उन्होंने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आयोग से सुधार की मांग की.

आचार संहिता का विस्तार:

इस बदलाव के साथ चुनाव आचार संहिता की अवधि भी बढ़ा दी गई है और यह अब 21 दिसंबर तक लागू रहेगी.

कुल चुनाव:

महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए कुल 204 नगरसेवक और 24 नगराध्यक्ष पदों पर चुनाव हो रहे हैं. जिन्हें नतीजे अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव योग 21 दिसंबर को घोषित करेगा.