Delhi MCD BY Election 2025: दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव शुरू, नतीजे 3 दिसंबर को होंगे घोषित; VIDEO

Delhi MCD BY Election 2025: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में नए पार्षद चुनने के लिए आज यानी रविवार 30 नवंबर सुबह 8 बजे से उपचुनाव के लिए वोट शुरू हो चुके हैं. मतदाता लाइनों में लगकर वोट दे रहे हैं. यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले को राजधानी में भाजपा के नेतृत्‍व वाली रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर एक तरह से जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है.

वहीं मतदान के बाद दिल्ली के लोगों ने राजधानी के लोगों से अपील किया कि अच्छे नेता के पक्ष में वोट डाले, ताकि समाज में अच्छा नेता मिल सके.

दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव शुरू

नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजें

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) दोनों ने उपचुनावों के प्रचार किए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा की कमान संभाली, जबकि पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने अपनी पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया. दोनों पार्टियों के वरिष्‍ठ नेता शहर भर में घूमे और इस करीबी मुकाबले में समर्थन हासिल करने के लिए अपील की.

53 उम्मीदवार मैदान में

इस चुनाव में 12 सीटों के लिए 53 उम्मीदवार मैदान में हैं. जिन 12 खाली वार्ड में उपचुनाव होने हैं, उनमें से नौ पर भाजपा का कब्‍जा है.

2022 में 250 सीटों पर हुए थे मतदान

पिछले नगर निगम चुनाव दिसंबर 2022 में 250 सीटों पर हुए थे. पार्टी की स्थिति में कई बदलावों के बाद, वर्तमान एमसीडी सदन में भाजपा के 115 पार्षद हैं.

सभी सीटों पर बीजेपी का जीत का दावा

भाजपा रविवार को होने वाले उपचुनावों में 12-0 से जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है ताकि 250 सदस्यों वाले नगर निगम सदन में 125 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सके.

यह मुकाबला आप के लिए भी अहम

यह मुकाबला आप के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास अभी 99 पार्षद हैं और वह इस साल फरवरी में विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता सौंपने के बाद शहर की राजनीति में खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है.

कांग्रेस भी जीत करेगी दावा

कांग्रेस भी उपचुनावों में कुछ वार्ड जीतने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि वह शहर की राजनीति में अपनी जगह बनाए रखना चाहती है, जिस पर अभी भाजपा और आप का दबदबा है.

जानें इन सीटों पर हो रहा हैं चुनाव

पिछले 12 महीनों में इन सीटों से पार्षदों के संसद और दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उपचुनाव जरूरी हो गए थे.

इन सीटों पर हो रहे हैं चुनाव

खाली वार्डों में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, डिचाओं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी (एससी), ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं.

ये वार्ड मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली और पटपड़गंज जैसे मुख्य विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं.