BRN-W vs QAT-W 3rd Oman Womens T20I Tri Series 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें बहरीन बनाम कतर ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ के तीसरे मैच का लाइव प्रसारण

Where To Watch Bahrain Women's National Cricket Team vs Qatar Women's National Cricket Team Live Telecast: बहरीन महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम क़तर महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Bahrain Women vs Qatar Women) के बीच ओमान विमेन्स T20I ट्राई सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला अल अमेरात(Al Amerat) के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2)(Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2) में खेला जाएगा. ओमान में चल रही ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ 2025 अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. यह मैच लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है, जिसके बाद फाइनल में पहुंचने की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. ओमान, कतर और बहरीन की टीमें इस त्रिकोणीय सीरीज़ में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें हर टीम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद दमदार प्रदर्शन कर रही.

बहरीन बनाम कतर ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ के तीसरा 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

बहरीन महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम क़तर महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Bahrain Women vs Qatar Women) के बीच ओमान विमेन्स T20I ट्राई सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला अल अमेरात(Al Amerat) के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2)(Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा.

बहरीन बनाम कतर ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ के तीसरा 2025 मैच कहां लाइव टेलीकास्ट देखें?

फिलहाल ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ 2025 के मुकाबलों का प्रसारण भारत में किसी प्रमुख खेल चैनल पर नहीं हो रहा है. महिला एसोसिएट टीमों के बीच खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के लिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी बड़े नेटवर्क ने नहीं लिए हैं.

बहरीन बनाम कतर ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ के तीसरा 2025 मैच कैसे लाइव स्ट्रीमिंग देखें?

भारतीय फैंस बहरीन बनाम कतर महिला टीमों के इस रोमांचक मुकाबले का मजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म FanCode पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक मैच का पूरा लाइव कवरेज, बॉल-बाय-बॉल अपडेट, लाइव स्कोर, हाइलाइट्स और मैच के अहम पलों को देख सकेंगे. इसके लिए यूज़र्स को FanCode ऐप या वेबसाइट के जरिए लॉगइन कर सब्सक्रिप्शन या पास लेना होगा. FanCode ने ओमान महिला T20I ट्राई सीरीज़ 2025 के सभी मुकाबलों के डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं, जिसके तहत यह मैच भी वहीं प्रसारित किया जा रहा है