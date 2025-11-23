बहरीन से हैदराबाद आ रही फ्लाइट GF-274 को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को मुंबई डायवर्ट किया गया

(Photo Credits: Pixabay)

Bomb Threat to Bahrain–Hyderabad Flight: बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर की एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से विमानन क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिलते ही फ्लाइट को तत्काल मुंबई एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करना पड़ा. जिस विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. यह भी पढ़े: Bomb Threat: जेद्दा से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली धमकी, ईमेल के मिलते ही मुंबई के एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

ईमेल से दी गई धमकी?

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी को आज यानी रविवार सुबह करीब 6:50 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में दावा किया गया था कि गल्फ एयर की फ्लाइट GF-274, जो बहरीन से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, में बम रखा गया है और लैंडिंग के तुरंत बाद वह विस्फोट हो जाएगा. इस सूचना के बाद हड़कंप मच गया और सुरक्षा कारणों से विमान को हवा में ही मुंबई की ओर डायवर्ट कर दिया गया,

आपात स्थिति में मुंबई में लैंडिंग

गंभीर धमकी को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत कार्रवाई की। फ्लाइट को सुरक्षित रूप से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। लैंडिंग के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरी प्रक्रिया शुरू की गई.

यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

यात्रियों को सुरक्षित रूप से नीचे उतारा गया

विमान, केबिन, कार्गो सेक्शन और सभी सामान की पूरी जांच की गई

जांच में कुछ नहीं मिला

लंबी जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों को विमान में कोई भी संदिग्ध चीज या विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला. इससे साफ़ हो गया कि बम की धमकी पूरी तरह झूठी थी. एयरपोर्ट अधिकारियों ने ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और मंशा की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी.