Bomb Threat: जेद्दा से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली धमकी, ईमेल के मिलते ही मुंबई के एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

Indigo Flight Bomb Threat: शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब जेद्दा से हैदराबाद आ रही फ्लाइट (Flight) को बम की धमकी दी गई. इस धमकी के बाद फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड किया गया.एयरलाइंस (Airlines) की फ्लाइट (6E 68) को बम धमकी मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी रूप से उतारना पड़ा. धमकी में '1984 मद्रास एयरपोर्ट ब्लास्ट' का जिक्र किया गया था, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई.एयरलाइन को ईमेल के जरिए धमकी प्राप्त हुई.

जिसके बाद फ्लाइट को तुरंत मुंबई (Mumbai Airport) की ओर मोड़ दिया गया.फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराने के बाद सीआईएसएफ (CISF) और बम निरोधक दस्ता ने फ्लाइट की पूरी जांच की. कई घंटे की तलाशी के बाद कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली और विमान को आगे की यात्रा के लिए क्लियरेंस दे दी गई.ये भी पढ़े:Indigo Flight: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर सघन तलाशी

इंडिगो ने जारी किया बयान

एयरलाइन (Airline) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,'जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट 6E 68 को सुरक्षा अलर्ट के चलते मुंबई डायवर्ट किया गया. हमने तुरंत सभी संबंधित एजेंसियों को सूचना दी और जांच में पूरा सहयोग किया. सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

यात्रियों को दी गई सुविधा और जानकारी

फ्लाइट में सवार यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और नियमित अपडेट दिए गए ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.फ्लाइट ट्रैकर Flightradar24 के अनुसार, फ्लाइट को मूल रूप से सुबह 9:10 बजे हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन जांच पूरी होने के बाद शाम 4 बजे वहां सुरक्षित उतारा गया.

क्या है ‘1984 मद्रास ब्लास्ट’ ?

जांच एजेंसियों के अनुसार, धमकी ईमेल में '1984 मद्रास एयरपोर्ट-स्टाइल ब्लास्ट' का उल्लेख किया गया था. यह घटना 2 अगस्त 1984 को हुई थी, जब चेन्नई तब मद्रास एयरपोर्ट पर हुए मीनाम्बक्कम बम धमाके में 33 लोगों की मौत हुई थी. वह हमला श्रीलंकाई अलगाववादी संगठन तमिल ईलम आर्मी से जुड़ा था.

सुरक्षा एजेंसियों ने की जांच शुरू

इस घटना के बाद सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स (Major Airports) पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.अधिकारियों ने धमकी भेजने वाले ईमेल की स्रोत और पहचान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.अभी तक यह माना जा रहा है कि यह फर्जी धमकी का मामला है, लेकिन जांच पूरी होने तक प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.