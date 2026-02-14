कोलकाता एयरपोर्ट पर IndiGo की फ्लाइट में बम की धमकी: टॉयलेट में मिला संदेहास्पद नोट, मचा हड़कंप (See Pics)
कोलकाता: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Netaji Subhas Chandra Bose International Airport) पर शनिवार, 14 फरवरी को उस समय हड़कंप मच गया, जब शिलांग जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E-7304 (Shillong-Bound IndiGo Flight) में बम होने की धमकी मिली. यह धमकी एक हस्तलिखित नोट के जरिए दी गई थी, जिसे विमान के टॉयलेट (लैवेटरी) में पाया गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया.

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की यह फ्लाइट सुबह 9:15 बजे कोलकाता से शिलांग के लिए उड़ान भरने वाली थी. उड़ान से ठीक पहले चालक दल के एक सदस्य (फ्लाइट अटेंडेंट) की नजर टॉयलेट में रखे एक नोट पर पड़ी. इस नोट पर लिखा था, 'विमान में बम है'.

चालक दल ने तुरंत इसकी जानकारी पायलट और एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी. उस समय तक विमान में यात्री सवार हो चुके थे, जिसके बाद यात्रियों के बीच दहशत का माहौल बन गया. यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा और अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी: सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, कई स्कूल खाली कराए गए (Watch Videos)

आइसोलेशन बे में विमान की जांच

एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया.

  • यात्रियों की निकासी: विमान में सवार सभी यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित उतारा गया और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया.

  • सघन तलाशी: सीआईएसएफ (CISF) का बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. खोजी कुत्तों और आधुनिक उपकरणों की मदद से विमान के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है.

सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई

वर्तमान में अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह नोट विमान के अंदर किसने और कब रखा. विमान के दोपहर तक शिलांग के लिए रवाना होने की संभावना है, हालांकि यह पूरी तरह से सुरक्षा क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर करेगा.

पृष्ठभूमि: एयरपोर्ट्स पर बढ़ती धमकियां

हाल के दिनों में देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर बम की फर्जी धमकियों के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. कभी विदेशी उड़ानों तो कभी घरेलू उड़ानों को निशाना बनाकर ऐसी धमकियां दी जा रही हैं. हालांकि ज्यादातर मामलों में ये धमकियां अफवाह साबित होती हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हर बार एसओपी (SOP) के तहत पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे उड़ानों के संचालन में देरी होती है.