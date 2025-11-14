RCB को मिला नया टाइटल स्पॉन्सर; Nothing करेगी साझेदारी, कतर एयरवेज ने IPL 2026 से पहले छोड़ा साथ; टीम की बिक्री पर भी जारी मंथन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

RCB Title Sponsor: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीतने वाली इस फ्रेंचाइजी के साथ अब कतर एयरवेज नहीं दिखेगी. लंदन बेस्ड टेक कंपनी Nothing ने टीम के नए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में करार कर लिया है, जिससे भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की उनकी रणनीति साफ नजर आती है. कतर एयरवेज और RCB की साझेदारी 2023-2025 तक चली, जिसकी तीन साल की वैल्यू करीब ₹275 करोड़ बताई जाती है. अब इस स्पॉन्सरशिप को संभालते हुए Nothing ने फ्रेंचाइजी के साथ नया अध्याय शुरू किया है. 15 दिसंबर को भारत में आईपीएल की मिनी ऑक्शन, जानिए महिला प्रीमियर लीग की कब और कहां लगेगी बोली

RCB मालिकाना हक के बिना, बिक्री की प्रक्रिया जारी

दिलचस्प बात यह है कि IPL 2026 से पहले RCB एक बड़े प्रशासनिक बदलाव से भी गुजर रही है. टीम की मौजूदा मालिक कंपनी Diageo ने फ्रेंचाइजी को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनका लक्ष्य है कि नए सीजन शुरू होने से पहले यह डील फाइनल हो जाए. सूत्रों के मुताबिक, कई दिग्गज निवेशक टीम खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं.

बता दें कि टीम प्रबंधन में बदलाव की चर्चा उस दुखद घटना के बाद शुरू हुई, जब 2025 में RCB की खिताबी जीत के जश्न के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी.

IPL 2026 ऑक्शन की तैयारी तेज, 15 नवंबर तक रिटेन सूची

इस बीच, 2025 के चैंपियन अब IPL 2026 के मेगा ऑक्शन की तैयारी में भी जुट चुके हैं. 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले इस ऑक्शन के लिए सभी टीमों को 15 नवंबर से पहले रिटेन खिलाड़ियों की सूची सौंपनी है. RCB अपने खिताबी सीजन में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. टीम की कोशिश होगी कि वह अपने कोर ग्रुप को बनाए रखे. हालांकि, पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर टीम पर्स में पैसा बढ़ाने का भी विकल्प प्रबंधन के पास है. RCB के लिए यह साल बदलावों से भरा हुआ है. नया स्पॉन्सर, मालिकाना हक में बदलाव की तैयारी और अगले सीजन के लिए मजबूत टीम तैयार करने की चुनौती.