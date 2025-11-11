QAT vs AFG Only T20I 2025 Live Streaming: कतर बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टी20I में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम(Credit:X/@cricketworldcup)

Where To Watch Afghanistan National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team Match Live Telecast: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टी20I (AFG vs QAT T20I) का कतर (Qatar) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (West End Park International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. कतर के लिए यह मुकाबला ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि मेज़बान टीम पहली बार किसी फुल मेंबर राष्ट्र के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही है. घरेलू दर्शकों के सामने उतरते हुए कतर की टीम अपनी बढ़ती क्रिकेटीय क्षमता को दिखाने और अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कड़ा मुकाबला देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह मैच कतर के क्रिकेट इतिहास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां मेज़बान खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान ने श्रीलंका को दिया 300 रनों का लक्ष्य, सलमान अली आगा ने जड़ा शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

वहीं दूसरी ओर, अफगानिस्तान इस मैच का इस्तेमाल अपने बेंच स्ट्रेंथ को परखने और कतर की परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए करेगा. दरविश रसूली की कप्तानी में टीम में कई युवा और उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें सिदीकुल्लाह अतल, ए.एम. ग़ज़नफर और बिलाल सामी जैसे नाम प्रमुख हैं. अफगान टीम का लक्ष्य होगा कि वह इस नए माहौल में शानदार प्रदर्शन कर अनुभव हासिल करे और आने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाए.

अफगानिस्तान बनाम कतर एकमात्र टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टी20 (AFG vs QAT T20I) का मुकाबला 11 नवंबर 2025(मंगलवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.

अफगानिस्तान बनाम कतर एकमात्र टी20 2025 लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

फिलहाल भारत में अफगानिस्तान बनाम कतर एकमात्र टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. किसी भी भारतीय टीवी चैनल पर इस मैच का प्रसारण नहीं किया जाएगा। फैंस को आधिकारिक घोषणा के लिए इंतजार करना होगा.

अफगानिस्तान बनाम कतर एकमात्र टी20 2025 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जैसे टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे ही अफगानिस्तान बनाम कतर एकमात्र टी20 2025 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, भारतीय फैंस फैनकोड(FanCode) पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध हो सकता हैं.