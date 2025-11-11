PAK vs SL 1st ODI 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने श्रीलंका को दिया 300 रनों का लक्ष्य, सलमान अली आगा ने जड़ा शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(Crtedit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs SL ODI Series) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने शानदार शतक जड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका (Charith Asalanka) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के मध्यक्रम ने टीम को संकट से उबारा. एक समय पाकिस्तान के 95 रन पर चार विकेट गिर चुके थे, लेकिन सलमान अली आगा और हुसैन तलात (Hussain Talat) ने पांचवें विकेट के लिए 138 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

सलमान अली आगा ने मुश्किल परिस्थितियों में बेहद संयम से बल्लेबाजी की और अपने करियर का एक शानदार शतक पूरा किया. उन्होंने 87 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे. उनकी पारी में स्ट्राइक रोटेशन और स्ट्रोक चयन दोनों ही बेहतरीन रहे. उन्होंने श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और विकेट के चारों ओर रन बटोरे. पारी के अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों पर नाबाद 36 रन बनाए. उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। नवाज और आगा ने आखिरी 6 ओवरों में 60 से ज्यादा रन जोड़े, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 300 के करीब पहुंचा.

पाकिस्तान के शीर्ष क्रम ने एक बार फिर निराश किया। फखर ज़मान (Fakhar Zaman) ने 32 रन बनाए, जबकि साइम अय्यूब (Saim Ayub) सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान बाबर आज़म (Babar Azam) भी कुछ खास नहीं कर सके और 51 गेंदों पर 29 रन बनाकर वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) की गेंद पर बोल्ड हो गए. विकेटकीपर बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) भी 5 रन बनाकर आउट हुए.

श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके अलावा असीथा फर्नांडो (Asitha Fernando) ने 1 विकेट लिया, जबकि महीश तीक्षाना (Maheesh Theekshana) को भी एक सफलता मिली. अन्य गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली और पाकिस्तान के मध्यक्रम ने रनगति पर नियंत्रण नहीं होने दिया. श्रीलंका को अब जीत के लिए 300 रनों का लक्ष्य हासिल करना होगा.