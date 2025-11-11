PAK vs SL 1st ODI 2025 Toss & Live Scorecard: श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(Crtedit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs SL ODI Series) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका के कप्तान चैरिथ असलांका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. वही, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पाकिस्तान टीम हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर चुकी है, जहां उन्होंने निर्णायक मुकाबला एकतरफा अंदाज में जीतकर शाहीन अफरीदी को वनडे कप्तान के रूप में पहली सीरीज जीत दिलाई. दूसरी ओर, श्रीलंका टीम अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद अब वापसी कर रही है. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (डब्ल्यू), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, नसीम शाह

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL) ODI सीरीज 2025 के प्रसारण अधिकार किसी भी चैनल के पास नहीं हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक इस सीरीज का सीधा प्रसारण (Live Telecast) किसी टीवी चैनल पर नहीं देख पाएंगे, उसी तरह भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL) सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग भी किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी.