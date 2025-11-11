PAK vs SL 1st ODI 2025 Preview: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs SL ODI Series) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान टीम हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर चुकी है, जहां उन्होंने निर्णायक मुकाबला एकतरफा अंदाज में जीतकर शाहीन अफरीदी को वनडे कप्तान के रूप में पहली सीरीज जीत दिलाई. दूसरी ओर, श्रीलंका टीम अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद अब वापसी कर रही है. यह श्रीलंका की एशिया कप 2025 के खराब प्रदर्शन के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे में होगी कांटे की टक्कर, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL ODI) सीरीज के बाद पाकिस्तान में एक त्रिकोणीय टी20 सीरीज (Tri-Nation Series) भी खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल होंगी. जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान की जगह ली है, जिसने पिछले महीने पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव के चलते दौरे से नाम वापस ले लिया था.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड्स (SL vs PAK Head to Head Records): पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 157 एकदिवसीय मुकाबले खेले गए हैं। इसमें पाकिस्तान ने 93 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका को 59 मुकाबलों में सफलता मिली है। एक मैच टाई रहा और 4 मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकला। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा इस प्रतिद्वंद्विता में भारी रहा है, हालांकि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक रहे हैं

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान मुकाबले के प्रमुख खिलाड़ी (SL vs PAK Key Players To Watch Out): श्रीलंका के लिए पाथुम निसांका, चैरिथ असलांका, महीश थीक्षाना अहम साबित हो सकते हैं. वहीं बांग्लादेश के लिए नजरें बाबर आजम, फहीम अशरफ, नसीम शाह पर रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SL vs PAK Mini Battle): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज़ पथुम निसंका और पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी के बीच टक्कर देखने लायक होगी. वहीं, चैरिथ असलांका बनाम प्रमोद मदुशन की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान पहला वनडे मुकाबला कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 नवंबर(सोमवार) को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 2025 भारतीय समयानुसार (IST) शाम 3:00 बजे से शुरू होगा.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान पहला वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL) ODI सीरीज 2025 के प्रसारण अधिकार किसी भी चैनल के पास नहीं हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक इस सीरीज का सीधा प्रसारण (Live Telecast) किसी टीवी चैनल पर नहीं देख पाएंगे, उसी तरह भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL) सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग भी किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान पहला वनडे मैच 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

श्रीलंका क्रिकेट टीम: पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानाज, कामिंडु मेंडिस, असिथा फर्नांडो, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, जेफरी वेंडरसे, प्रमोद मदुशन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, अबरार अहमद