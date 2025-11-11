How To Watch PAK vs SL 1st ODI 2025 Live Streaming: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे में होगी कांटे की टक्कर, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs SL ODI Series) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह सीरीज 11 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी. तीन मैचों की यह वनडे सीरीज पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में आयोजित की जाएगी, जहां सभी मुकाबले खेले जाएंगे. पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी करेंगे, जबकि श्रीलंका की टीम की कमान चरित असलंका के हाथों में होगी. जानिए कब, कहां और कैसे देखें बांग्लादेश बनाम आयरलैंड पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण?
पाकिस्तान टीम हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर चुकी है, जहां उन्होंने निर्णायक मुकाबला एकतरफा अंदाज में जीतकर शाहीन अफरीदी को वनडे कप्तान के रूप में पहली सीरीज जीत दिलाई. दूसरी ओर, श्रीलंका टीम अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद अब वापसी कर रही है. यह श्रीलंका की एशिया कप 2025 के खराब प्रदर्शन के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी.
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL ODI) सीरीज के बाद पाकिस्तान में एक त्रिकोणीय टी20 सीरीज (Tri-Nation Series) भी खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल होंगी. जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान की जगह ली है, जिसने पिछले महीने पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव के चलते दौरे से नाम वापस ले लिया था.
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 2025 कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा?
पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 नवंबर(सोमवार) को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 2025 भारतीय समयानुसार (IST) शाम 3:00 बजे से शुरू होगा.
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?
भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL) ODI सीरीज 2025 के प्रसारण अधिकार किसी भी चैनल के पास नहीं हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक इस सीरीज का सीधा प्रसारण (Live Telecast) किसी टीवी चैनल पर नहीं देख पाएंगे.
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें?
जिस तरह लाइव प्रसारण उपलब्ध नहीं है, उसी तरह भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(PAK vs SL) सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग भी किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी. हालांकि, दर्शक पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 2025 के लाइव स्कोर अपडेट श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से देख सकते हैं.