How To Watch BAN vs IRE 1st Test 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें बांग्लादेश बनाम आयरलैंड पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण?

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Credit: LatestLY)

Where To Watch Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Live Telecast: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs IRE Test Series) के बीच खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. यह पूरी सीरीज बांग्लादेश में खेली जाएगी, जिसमें आयरलैंड टीम 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों और दो टेस्ट मैचों के दौरे पर एशियाई देश की मेज़बानी करेगी. दिलचस्प बात यह है कि BAN vs IRE टेस्ट सीरीज 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का हिस्सा नहीं है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में होगा टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा, जानिए कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश की कप्तानी नजमुल हुसैन शांतो के हाथों में सौंपी गई है, जिन्होंने जून में कप्तानी छोड़ दी थी. बीसीबी ने इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा की है. वहीं, आयरलैंड की टीम की कमान एंड्रयू बालबर्नी संभालेंगे, जिनकी अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड पहला टेस्ट 2025 कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन 11 नवंबर(मंगलवार) को खेला जाएगा. BAN vs IRE पहला टेस्ट 2025 सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार (IST) सुबह 9:00 बजे से होगी.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड पहला टेस्ट 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

भारत में BAN vs IRE टेस्ट सीरीज 2025 के प्रसारण अधिकार किसी भी टीवी चैनल के पास नहीं हैं. ऐसे में दर्शक इस मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे. हालांकि, BAN vs IRE 2025 सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग विकल्प उपलब्ध रहेगा.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड पहला टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें?

भारत में BAN vs IRE टेस्ट सीरीज 2025 के डिजिटल प्रसारण अधिकार किसी चैनल के पास नहीं हैं, लेकिन फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर दर्शक इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके लिए दर्शकों को फैनकोड पर सब्सक्रिप्शन पास लेना होगा. बांग्लादेश टीम घरेलू परिस्थितियों में मजबूत मानी जा रही है और इस मुकाबले में उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.