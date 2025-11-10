India’s Likely Playing XI for 1st Test vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में होगा टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा, जानिए कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारतीय क्रिकेट टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मुकाबला 14 नवंबर (शुक्रवार) से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज़ में जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब घरेलू मैदान पर उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी. कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस समय चरम पर है, वहीं दक्षिण अफ्रीका अपनी तेज़ गेंदबाज़ी के दम पर भारत को चुनौती देने उतरेगी. यह सीरीज़ भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र का अहम हिस्सा है. घरेलू परिस्थितियों में जीत भारत को अंकतालिका में मज़बूत स्थिति दिला सकती है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने तेज़ गेंदबाज़ों के दम पर भारत की बल्लेबाज़ी की परीक्षा लेने के लिए तैयार है. जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का का लाइव प्रसारण

भारत के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी खबर विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की वापसी है, जो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के बाद चोटिल होने के चलते टीम से बाहर थे. पंत के लौटने से मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलेगी, लेकिन इससे ध्रुव जुरेल की जगह पर संशय बना हुआ है. जुरेल ने हाल ही में भारत ए की ओर से दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और दो शतक जड़े थे. टीम प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही संयोजन बनाने की होगी. अगर भारत जुरेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल करता है, तो बल्लेबाज़ी क्रम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. संभावना है कि केएल राहुल तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करें, जबकि ऋषभ पंत चौथे और ध्रुव जुरेल पांचवें नंबर पर उतरें.

ऑलराउंडर विभाग में रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव टीम को गहराई देंगे. तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के इर्द-गिर्द घूमेगा. भारत चाहे तो अतिरिक्त बल्लेबाज़ के रूप में साई सुदर्शन को शामिल कर सकता है, लेकिन इससे गेंदबाज़ी विकल्पों की संख्या घटकर पाँच रह जाएगी, जो टीम प्रबंधन को कम पसंद है. ईडन गार्डन्स की पिच उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों की तरह स्पिनरों के अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में भारत तीन स्पिन विकल्पों जडेजा, कुलदीप और अक्षर के साथ उतर सकता है. साथ ही, पंत और जुरेल की मौजूदगी बल्लेबाज़ी को भी गहराई देगी.

कोलकाता टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टॉप ऑर्डर: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल

मिडिल ऑर्डर: ऋषभ पंत (विकेटकीपर/उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल

ऑलराउंडर: रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल

गेंदबाज़ी आक्रमण: कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज