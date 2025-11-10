IND vs SA All Format Series 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का का लाइव प्रसारण

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo: @ProteasMenCSA/@BCCI)

Where To Watch India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया दौरे को पूरा करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है. यह पूरी सीरीज़ 14 नवम्बर से शुरू होकर 19 दिसम्बर 2025 तक चलेगी. इस दौरे में कुल दो टेस्ट, तीन वनडे और पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे. टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 14 से 18 नवम्बर तक होगी, जबकि दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 22 से 26 नवम्बर तक खेला जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का इस दिन होगा आगाज; जानिए लाइव स्ट्रीमिंग, मैचों की तारीखें, वेन्यू समेत पूरा शेड्यूल

वनडे सीरीज़ का आगाज़ 30 नवम्बर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जबकि दूसरा वनडे 3 दिसम्बर को रायपुर और तीसरा 6 दिसम्बर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें पाँच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में आमने-सामने होंगी, जो 9 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक चलेगी. टी20 मुकाबले क्रमशः कटक, न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर), धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में खेले जाएंगे. यह सीरीज़ भारतीय क्रिकेट के लिए साल के अंत में रोमांचक समापन लेकर आएगी, जिसमें घरेलू खिलाड़ियों को भी चमकने का सुनहरा मौका मिलेगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 सीरीज़ का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट सीरीज़ 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दर्शक इस रोमांचक सीरीज़ के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देख सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 सीरीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शक अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सभी मैच देखने के लिए डिज़्नी+ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेकर इस सीरीज़ का पूरा आनंद उठा सकते हैं.