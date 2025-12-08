पिकाडिली (Photo: File Image)

लंदन में आयोजित द स्प्रिट्स बिज़नेस अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित 'रम ब्रांड ऑफ़ द ईयर' घोषित किए जाने के बाद भारत के पहले रम ब्रांड कामिकारा ने एक नया वैश्विक (ग्लोबल) मानक स्थापित किया है. यह गन्ने के शुद्ध रस को परिपक्व कर रम बनाने वाला ब्रांड है. इस सर्वोच्च वैश्विक सम्मान को हासिल करके कामिकारा ने कैरिबियन, लैटिन अमेरिकी और दूसरे मशहूर रम बनाने वाले क्षेत्रों के पारंपरिक और लंबे समय से कामिकारा स्थापित रम ब्रांड को पीछे छोड़ दिया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारतीय रम के बारे में दुनिया की सोच में एक बड़ा बदलाव आएगा और भारत प्रीमियम एज्ड (पुराने) स्प्रिट्स की श्रेणी में एक उभरती हुई, ताकत के रूप में मज़बूती से स्थापित हो जाएगा.

भारत में रम के प्रति हमेशा से एक स्वभाविक लगाव रहा है. यह उपनिवेश बनने के बाद व्हिस्की के पसंदीदा और प्रभावी मदिरा बनने से बहुत पहले की बात है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रचुर मात्रा में गन्ने की पैदावार के कारण हमारा देश ऐतिहासिक रूप से रम पीने वाला रहा है, जो हज़ारों सालों से गन्ने से बने पेय पदार्थों से गहराई से जुड़ा हुआ है. ऋग्वेद में ‘सिधु’ के प्राचीन उल्लेख से गन्ने के रस का सुरा तैयार करने की शुरुआती प्रक्रिया में भारत की प्राचीनकालीन पारंगतता रेखांकित होती है. वैसे तो औपनिवेशिक असर के कारण बाद में उपभोक्ताओं की पसंद व्हिस्की की तरफ़ हो गई, लेकिन गन्ने के स्प्रिट्स में भारत की जड़ें हमेशा बनी रहीं - वे बस पुनर्जीवित किए जाने का इंतज़ार करती रहीं.

हाल के वर्षों में, भारत के रम क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है. एक ऐसी श्रेणी जिसे कभी बड़े बाजार के नज़रिए से देखा जाता था, अब आत्मविश्वास के साथ वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है. इसे ऐसे डिस्टिलर्स से बढ़ावा मिल रहा है जो देश की गन्ने की समृद्ध विरासत और अलग तरह के मौसम व जलवायु को अपनाकर विश्व स्तर के रिफाइंड रम बना रहे हैं. आज, कामिकारा जैसे आधुनिक भारतीय रम दुनिया-भर का ध्यान खींच कर हमारे देश को अपनी उस विरासत की ओर लौटा रहे हैं जो हमेशा से उसकी अपनी रही है.

पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केटिंग प्रमुख शालिनी शर्मा ने कहा, “शुद्ध गन्ने के रस से बनी परिपक्व रम को आगे बढ़ाते हुए और भारत की मिट्टी को इसकी असली पहचान बनाने की अनुमति देकर, कामिकारा ने भारतीय रम के बारे में बनी पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है. इस शानदार अंतरराष्ट्रीय जीत में प्रशंसा से कहीं ज़्यादा चीजें है — यह भारत की रम श्रेणी के लिए एक अहम पड़ाव है और दुनिया भर में एक मज़बूत भारतीय दावेदार के तौर पर कामिकारा की स्थिति को मज़बूत करती है। हम नज़रअंदाज़ किए जाने से आगे बढ़कर बातचीत में सबसे आगे रहने वाले बन गए हैं.”

ब्रांड ऑफ द ईयर कामिकारा एक रम है जो खुद को 'बारटेंडर-फर्स्ट ब्रांड' के तौर पर स्थापित कर रहा है – खासकर अपने गृहभूमि भारत में। निर्णायकों ने इसे “अपनी श्रेणी में अग्रणी” बताया है. कामिकारा को भारत में रम बनाने के काम को पहचान दिलाने के लिए सराहा गया और अपने लिक्विड के लिए कई अवॉर्ड्स के साथ, क्वालिटी भी उम्मीद के मुताबिक है। (यह अंश द स्प्रिट्स बिज़नेस आर्टिकल के संदर्भ से लिया गया है.)

द स्प्रिट्स बिज़नेस अवार्ड्स स्प्रिट्स उद्योग के सबसे जाने-माने वैश्विक अवॉर्ड्स में से एक है. 2025 एडिशन में दुनिया के सबसे जाने-माने स्थापित रम क्षेत्रों से बहुत अच्छी और बहुत प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियां आईं. कामिकारा को ब्रांड ऑफ़ द ईयर चुना जाना इसकी गुणवत्ता की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पुष्टि है यह शानदार स्वाद, कैरेक्टर और कारीगरी का जश्न मनाता है जो भारत को ग्लोबल स्पिरिट्स मैप पर गर्व के साथ ऊपर उठाता है.

कामिकारा के बारे में

कामिकारा भारत की पहली शुद्ध गन्ने के रस से बनी रम है. इसे पिकाडिली डिस्टिलरीज ने बनाया है. संस्कृत के शब्द "तरल सोना" से लिया गया, कामिकारा एक प्राकृतिक, बिना मिलावट वाले रम बनाने के प्रोसेस के ज़रिए भारत की गन्ने की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है. ताज़े गन्ने के रस से डिस्टिल्ड और उत्तर भारत के सघन मौसम में अमेरिकन ओक बैरल में पुरानी की गई, कामिकारा बिना किसी एक्स्ट्रा रंग, स्वाद या चीनी के ज़बरदस्त गहराई, कॉम्प्लेक्सिटी और खासियत देती है.

यह 3-साल, 8-साल और 12-साल के एक्सप्रेशन में उपलब्ध है. कामिकारा ने दुनिया भर में तारीफ़ पाई है, जिसमें बड़े इंटरनेशनल अवॉर्ड भी शामिल हैं और यह प्रीमियम रम कैटेगरी में भारत की जगह को फिर से तय कर रहा है. एक नई, देसी सिपिंग रम के तौर पर, कामिकारा दुनिया भर में भारतीय स्प्रिट्स के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है.

