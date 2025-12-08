Jaipur: भरभराकर गिरी 5 मंजिला इमारत, जर्जर होने के कारण JDA ने की कार्रवाई, जयपुर के मालवीय नगर का VIDEO आया सामने

Jaipur News: जयपुर के मलविया नगर इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को रविवार को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई तब की गई जब इमारत में अचानक दरारें (Cracks) दिखीं और पूरा ढांचा एक तरफ झुकने (Tilt) लगा. सुरक्षा को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA – Jaipur Development Authority) ने तुरंत डिमोलिशन का आदेश दिया.अधिकारियों ने बताया कि यह बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन बेसमेंट के लिए की गई खुदाई के दौरान एक पिलर खिसक गया, जिससे स्ट्रक्चर अस्थिर हो गया.चूंकि पूरी इमारत एक तरफ झुक रही थी, इसलिए क्रेन और अन्य भारी मशीनें मौके पर लगाई गईं.
कुछ ही देर में पूरी इमारत भरभराकर नीचे गिर गई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ZeeBusiness नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Building Collapsed: चंद सेकंड में स्कूल की जर्जर इमारत भरभराकर गिरी, बाल बाल बची महिला, हापुड़ का वीडियो आया सामने; VIDEO
जयपुर विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग गिरवाई
राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में JDA ने कार्रवाई करते हुए गिरधर मार्ग पर झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिरा दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना इजाजत खुदाई की जा रही थी, जिससे ढांचा कमजोर हो गया और इमारत झुक गई।#Jaipur #JDA #MalviyaNagar… pic.twitter.com/ym5PGMrI6E
— Zee Business (@ZeeBusiness) December 8, 2025
सुरक्षित तरीके से गिरवाई बिल्डिंग
बिल्डिंग को सुरक्षित रूप से गिराने के लिए हेवी अर्थ-मूविंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया. ड्रिलिंग के जरिए ढांचे को कमजोर किया गया और पूरी प्रक्रिया जेडीए (JDA) अधिकारियों की निगरानी में पूरी की गई.अधिकारियों का कहना है कि यह कदम आस-पास की इमारतों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए जरूरी था. जेडीए का कहना है कि बिल्डिंग में स्थानीय नियमों का पालन नहीं किया गया.बिना अनुमति बेसमेंट कंस्ट्रक्शन (Basement Construction) की कोशिश की जा रही थी.इन्हीं कारणों से इमारत में दरारें पड़ीं और ढांचा झुक गया.
मालिक का दावा—सारी परमिशन ली थी, फिर भी गिरा दी गई इमारत
बिल्डिंग मालिक का कहना है कि उसने सभी जरूरी परमिशन ली थीं और 1.25 लाख रुपये की फीस भी भरी थी.मालिक के अनुसार 'हमारा मैप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पास किया था. अब कह रहे हैं मामला जेडीए (JDA) का है. बिना तकनीकी या कानूनी सलाह के बिल्डिंग को गिरा दिया गया.
90 वर्ग गज के प्लॉट पर बन रही थी बिल्डिंग
यह निर्माण कार्य पांच महीनों से चल रहा था. मालवीय नगर सेक्टर-9 में 90 वर्ग गज के प्लॉट पर यह मल्टिस्टोरी बिल्डिंग लगभग पूरी होने के करीब थी.सह-मालिक नरेश मनवानी ने बताया कि सीढ़ियों के लिए गड्ढा खोदते समय पिलर खिसक गया और इसी कारण बिल्डिंग झुक गई.बेसमेंट के लिए आयरन स्टेयर इंस्टॉल किए जा रहे थे.