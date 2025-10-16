Reliance Diwali Gift iPhone Fact Check: रिलायंस ने दिवाली गिफ्ट में कर्मचारियों को दिया आईफोन? जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
(Photo : X)

सोशल मीडिया पर आजकल एक बात आग की तरह फैली हुई है. कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस अपने कर्मचारियों को दिवाली 2025 के गिफ्ट में आईफोन दे रही है. इन वीडियो में लोग एक गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ एक चमचमाता आईफोन भी निकलता है. इसे देखकर लोग मान रहे हैं कि जियो और रिलायंस की दूसरी कंपनियों के कर्मचारियों की तो इस दिवाली लॉटरी लग गई.

लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है?

तो सच ये है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में कोई आईफोन नहीं दे रही है. असल में, कंपनी की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है, उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और दिवाली से जुड़ी कुछ और चीजें हैं. आईफोन वाली बात सिर्फ एक अफवाह है.

वीडियो का स्क्रीनशॉट, जिसमें गलत दावा किया जा रहा है कि रिलायंस कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में आईफोन दिया गया (फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम)
जिन वायरल वीडियो को देखकर लोग ऐसा सोच रहे हैं, उन वीडियो के आखिर में एक डिस्क्लेमर यानी सफ़ाई भी लिखी हुई है. इसमें साफ-साफ लिखा है, "इस वीडियो के सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई लेना-देना नहीं है." इससे साफ हो जाता है कि ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए बनाए गए हैं, इनका असलियत से कोई वास्ता नहीं है.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shweta ❤️ (@_lifeintheloop_)

इसके अलावा, रिलायंस के कई असली कर्मचारियों ने भी अपने सोशल मीडिया पर गिफ्ट अनबॉक्सिंग के वीडियो डाले हैं. इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि गिफ्ट बॉक्स में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही हैं, कोई महंगा फोन या गैजेट नहीं. कंपनी ने भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.

नतीजा: सोशल मीडिया पर रिलायंस के दिवाली गिफ्ट में आईफोन मिलने का दावा झूठा है. वायरल हो रहे वीडियो मनगढ़ंत हैं और कर्मचारियों को असल में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और त्योहार से जुड़ा सामान ही गिफ्ट में मिला है.