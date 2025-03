Mars Human Landing: 2031 में मंगल ग्रह पर कदम रखेगा इंसान! 2026 में पृथ्वी से रवाना होगा स्टारशिप एलन मस्क ने किया ऐलान

वॉशिंगटन, अमेरिका: स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका विशालकाय रॉकेट स्टारशिप साल 2026 के अंत तक मंगल की यात्रा पर रवाना होगा. खास बात यह होगी कि इस मिशन में टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट 'ऑप्टिमस' भी शामिल रहेगा. मस्क ने यह भी संकेत दिया कि यदि यह लैंडिंग सफल रही तो 2029 से मानव लैंडिंग की शुरुआत हो सकती है, हालांकि 2031 तक इसे अधिक संभावित माना जा रहा है.

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा, "स्टारशिप अगले साल के अंत तक मंगल के लिए रवाना होगा, जिसमें ऑप्टिमस भी होगा. अगर यह सफल रहा, तो 2029 तक मानव मिशन की शुरुआत संभव होगी, हालांकि 2031 इसकी अधिक संभावित समयसीमा है." मस्क का सपना मंगल ग्रह को मानव बस्तियों के लिए तैयार करना है, और स्टारशिप इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

नासा भी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भेजने के लिए संशोधित स्टारशिप का इंतजार कर रहा है. नासा की योजना है कि इस दशक के भीतर चंद्रमा पर दोबारा मानव भेजा जाए और उसके बाद मंगल मिशन पर ध्यान केंद्रित किया जाए.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.

If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN

