Gurugram: महिला ने चलती थार के ऊपर बनाया रील, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने की कार्रवाई

थार पर बैठकर बनाय रील (Photo: X|@manojdwivediht)

गुरुग्राम, 8 अगस्त: हाल ही में सार्वजनिक सड़कों पर रोड रश, कार रैशेज़ और अवैध स्टंट करने की कई घटनाएं सामने आई हैं. खास तौर पर लोकप्रिय कार थार, ऐसी कई घटनाओं में शामिल होने के कारण आलोचनाओं का शिकार हो रही है. एक नए वीडियो में एक महिला थार (Thar) की छत पर बैठकर यात्रियों के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हुए खुद की रील बनाती हुई दिखाई दे रही है. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और लोगों का खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है. खबरों के मुताबिक, पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर रही है और कार के मालिक की पहचान कर ली गई है. यह भी पढ़ें: रील बनाने के लिए महिला ने कर दी मेंढकों के साथ ऐसी हरकत, Viral Video देख चकराया लोगों का माथा

गुरुग्राम की महिला चलती थार की छत पर बैठकर वीडियो बना रही है

वायरल वीडियो गुरुग्राम के इफको चौक फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 48) का है. अज्ञात महिला एक चलती थार की छत पर बैठी दिखाई दे रही है, जबकि दोनों ओर से अन्य वाहन गुज़र रहे हैं. वह अपना फ़ोन हाथ में पकड़े हुए है और खुद का वीडियो बना रही है. इस घटना के दौरान एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि महिला बिना किसी सहारे के कई लोगों की जान जोखिम में डाल रही है.

थार के रूफ पर रील बनाती महिला का वीडियो वायरल

पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई

गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो में थार गाड़ी का नंबर भी दिखाई दे रहा है. पुलिस के अनुसार, इस स्टंट में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक युवती थार एसयूवी की छत पर बैठकर स्टंट करती नज़र आ रही है.

पुलिस ने बताया कि यह गुरुग्राम का मामला है. यह वीडियो इफको फ्लाईओवर के पास का बताया जा रहा है. पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी. कुमार ने कहा कि मामले की जांच जारी है.