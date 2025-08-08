Poland Train Accident: रेलवे क्रॉसिंग पर वैन फंसी, तेज रफ्तार ट्रेन ने गाड़ी को मारी टक्कर, चमत्कारिक रूप से बची ड्राइवर की जान, पोलैंड का VIDEO आया सामने

Credit-(Instagram,Nedrick News)

Poland Train Accident: आएं दिन सड़क पर एक्सीडेंट होते है. रेलवे क्रॉसिंग पर भी वाहन चालकों की गलती से कई एक्सीडेंट होते है. ऐसा ही एक भयावह एक्सीडेंट पोलैंड से सामने आया है. जहांपर जल्दबाजी के चक्कर में एक वैन चालक वैन लेकर सीधे क्रॉसिंग पर ही चले गया और इसके बाद क्रॉसिंग के दोनों गेट बंद हो गए और सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और वैन चालक ने वैन को मोड़ने की और साइड में करने की काफी कोशिश की, लेकिन वैन का थोड़ा बहुत हिस्सा पटरी पर ही रहा है और इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और इस वैन को टक्कर मारते हुए निकल जाती है.

ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वैन के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है. इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर Nedrick News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: लाइव TV पर रिपोर्टर का फोन छीनकर भागने लगा चोर, सब कुछ कैमरे में हो गया रिकॉर्ड

पोलैंड के रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट

View this post on Instagram A post shared by Nedrick News (@nedricknews)

कहां हुआ हादसा?

पोलैंड के वॉला फिलिपोव्स्का गांव के पास ये एक्सीडेंट हुआ है. जिसमें एक सफेद वैन को तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन टक्कर मारते हुए दिख रही है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैन ड्राइवर ने रेड सिग्नल के बावजूद रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की. जैसे ही वह ट्रैक पर पहुंचा, एक बैरियर नीचे आ गया. ड्राइवर ने निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरा बैरियर भी नीचे गिर गया और वैन ट्रैक के बीच फंस गई.

टक्कर से पहले बचने की आखिरी कोशिश

ट्रेन के आते ही ड्राइवर ने वैन को साइड में करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. देखते ही देखते तेज रफ्तार ट्रेन वैन से टकराई और गाड़ी के टुकड़े-टुकड़े हो गए. यह हादसा इतना जबरदस्त था कि वैन पूरी तरह से तहस-नहस हो गई.

बाल-बाल बची ड्राइवर की जान

हालांकि हादसा खतरनाक था, लेकिन गनीमत रही कि वैन का ड्राइवर और ट्रेन में सवार यात्री सुरक्षित बच निकले. यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी जबरदस्त टक्कर के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ.

हादसे की जांच शुरू

इस घटना को लेकर अब पोलैंड के प्रासीक्यूटर कार्यालय ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं.यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है. नियमों की अनदेखी और जल्दबाजी किसी भी समय जान के लिए खतरा बन सकती है. गनीमत रही कि इस बार जान बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा न हो. यही चेतावनी इस घटना में छुपी है.