VIDEO: रिटायर्ड जर्मन सर्कस कलाकार ने विशालकाय मगरमच्छ को बनाया अपना पालतू, निडर होकर उसके साथ मस्ती करता है शख्स

मगरमच्छ को शख्स ने बनाया पालतू (Photo Credits: X)

एक जर्मन व्यक्ति, जो पहले सर्कस में परफॉर्म करता था, अब अपने घर में एक विशाल 8 फुट लंबे अमेरिकी मगरमच्छ (American Alligator) के साथ रहता है. ऐसा कहा जाता है कि यह मगरमच्छ 30 से ज्यादा सालों तक सर्कस में परफॉर्म करता रहा है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिस्टियन कौलिस (Krystian Kaulis) इस मगरमच्छ के साथ बड़े हुए हैं और यह जंगली मगरमच्छ अब उनके परिवार के साथ एक विशेष पूल में रहता है.

फ्राउ मेयर (Frau Meyer) नाम का यह मगरमच्छ कौलिस परिवार (Kaulis Family) के साथ एक विशाल पूल में रहता है. यह पूल एक गर्म कंटेनर है और इसमें सरीसृप के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए थर्मल लाइटिंग भी है. यह मगरमच्छ अक्सर अपने दोस्त और मालिक, क्रिस्टियन के साथ तैरता और धूप सेंकता हुआ पाया जाता है. अपने पालतू मगरमच्छ के साथ पूल में मस्ती करते, उसके कडल करते शख्स का यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: खूंखार मगरमच्छ की पूंछ खींचकर खतरों का खिलाड़ी बन रहा था शख्स, फिर जो हुआ... देखकर उड़ जाएंगे होश

अपने पालतू मगरमच्छ के साथ मस्ती करता शख्स

Meet the German who cuddles, bathes and swims with ‘Frau Meyer,’ his eight-foot, two-inch American alligator pic.twitter.com/TM9xwZ3mFh — Reuters (@Reuters) August 5, 2025

रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में क्रिस्टियन ने बताया कि बचपन में ही मेयर से उनका परिचय हुआ था और वह उनके लिए बड़ी बहन जैसी हैं. क्रिस्टियन ने कहा- पहले जब दूसरे बच्चे टेडी बियर के साथ खेलते थे, मैं हमेशा फ्राउ मेयर के साथ होता था. मेयर मेरी प्यारी साथी, मेरी बातचीत करने वाली, मेरी दोस्त, होमवर्क करने वाली मेरी साथी थी. मेरे माता-पिता हमेशा मुझ पर नजर रखते थे.

मुझे उस पर हमेशा भरोसा रहता है. वह हमारी बड़ी बहन जैसी है. वह एक जंगली जानवर है, एक मगरमच्छ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे उस पर 100% भरोसा है. वह जानती है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे कुछ नहीं होगा. मैं उसकी सीमाओं का सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि इस मामले में यह बहुत जरूरी है.

कथित तौर पर, क्रिस्टियन के पिता मेयर को तब लाए थे जब वह 2 साल का था और वे दोनों सर्कस में साथ में परफॉर्म करते थे. इस मगरमच्छ का वज़न लगभग 100 किलो है और इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना चाहिए होता है. इसके खाने में चिकन लेग्स, बीफ, मछली या चूहा शामिल होता है.