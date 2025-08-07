अजित डोभाल की पुतिन से मुलाकात; अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत-रूस ने दिखाई मजबूत दोस्ती

Ajit Doval in Moscow

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल (Ajit Doval) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मास्को स्थित क्रेमलिन में मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कड़े आयात शुल्क (टैरिफ) लागू किए हैं. ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने पर नाराज़गी जताते हुए भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% आयात शुल्क लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया.

इस साल के अंत तक भारत आएंगे पुतिन, NSA अजित डोभाल ने मास्को में की पुष्टि.

भारत-रूस संबंध बहुत खास हैं- अजित डोभाल

रूसी राज्य मीडिया स्पुतनिक द्वारा जारी एक वीडियो में डोभाल ने कहा, “हमारा रिश्ता बहुत खास है, बहुत पुराना है और हम इसे अत्यधिक महत्व देते हैं. हमारे उच्च स्तरीय संवादों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती दी है.” डोभाल ने यह भी कहा कि भारत में पुतिन की संभावित राजकीय यात्रा भारत-रूस संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगी.

ट्रंप के टैरिफ पर सरकार ने क्या कहा?

भारत ने रूस से तेल खरीद को अपना "राष्ट्रीय हित" और "बाजार आधारित निर्णय" बताया है. सरकार का कहना है कि देश की ऊर्जा ज़रूरतों और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, और यह किसी के खिलाफ नहीं है.

पुतिन की भारत यात्रा लगभग तय

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन की भारत यात्रा पर दोनों पक्ष सहमत हैं, हालांकि तारीख़ अभी तय नहीं हुई है. डोभाल ने इस यात्रा को रिश्तों में निर्णायक क्षण बताया.

रक्षा सहयोग भी जारी, S-400 मिसाइल सिस्टम की डील प्रमुख

भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है. 2018 में भारत ने रूस के साथ 5.43 अरब डॉलर की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील साइन की थी. अब तक तीन स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, बाकी की आपूर्ति जल्द होने की संभावना है.