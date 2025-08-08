Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, सोना और मादक पदार्थ बरामद

मुंबई, 8 अगस्त : मुंबई कस्टम के एयरपोर्ट कमिश्नरेट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीएसएमआई) पर दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का सोना और मादक पदार्थ जब्त किया. गुरुवार को इस ऑपरेशन में कस्टम ने कुल 0.947 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) और 3.02 किलोग्राम सोने का बारीक पाउडर (गोल्ड डस्ट) बरामद किया. बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 3.72 करोड़ रुपए आंकी गई है. दोनों मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.

पहले मामले में 24 कैरेट गोल्ड डस्ट वैक्स में छिपा हुआ पाया गया. यह 6 टुकड़ों में था, जिसका शुद्ध वजन 3020 ग्राम था और जिसकी कीमत लगभग 2.78 करोड़ रुपए बताई गई. यह सोना एक एयरलाइन स्टाफ के पास से बरामद हुआ, जिसने इसे विशेष रूप से डिजाइन की गई बेल्ट में अपने अंडरगारमेंट्स के भीतर छिपा रखा था. कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसे कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया. यह भी पढ़ें : Emotional Video: सड़क के किनारे बारिश में भीगते हुए शख्स बना रहा था खाना, बच्चों ने ऐसे की पिता की मदद, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप

दूसरे मामले में बैंकॉक से मुंबई पहुंचे एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया. उसके पास से 947 ग्राम हरे रंग की गांठों के रूप में संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 94 लाख रुपए है. यह मादक पदार्थ वैक्यूम-सील प्लास्टिक पैकेट्स में पैक किया गया था और यात्री के ट्रॉली बैग में छिपाकर रखा गया था. आरोपी यात्री को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया. इससे पहले, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 14.5 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की थी.

मुंबई कस्टम्स की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह जब्ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज एक केस में की गई थी. इस दौरान एक यात्री को भी गिरफ्तार किया गया. यात्री के ट्रॉली बैग की जांच के दौरान उसमें छिपाकर रखी गई 14.548 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 14.5 करोड़ रुपए आंकी गई.