Mumbai: हवाई अड्डे पर मानव तस्करी का पर्दाफाश, फर्जी कागजात से महिला को विदेश ले रहा एजेंट हिरासत में

मुंबई, 9 अक्टूबर : छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) पर आव्रजन अधिकारियों की सतर्कता से मानव तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है. अधिकारियों ने फर्जी विवाह प्रमाणपत्र के सहारे 28 वर्षीय महिला कमलजीत कौर को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम ले जाने की कोशिश की. कागजों की जांच में विसंगति पाए जाने के बाद आरोपी विजय कुमार राधेश्याम ग्रोवर (43) को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सच सामने लाने की कोशिश कर रही है.

घटना 7 अक्टूबर की है. दिल्ली में ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करने वाला राधेश्याम ग्रोवर पंजाब के जालंधर का रहने वाला है. वह महिला के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचा और दावा किया कि वे शादीशुदा हैं तथा एम्स्टर्डम जा रहे हैं. उन्होंने दिसंबर 2023 का एक विवाह प्रमाणपत्र पेश किया, जिसके गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से जारी होने का दावा किया गया. नियमित पूछताछ के दौरान अधिकारियों को उनके जवाबों में विरोधाभास नजर आया. गहन जांच में प्रमाणपत्र फर्जी साबित हुआ. यह भी पढ़ें : Mumbai Metro-3 आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक आम जनता के लिए आज से शुरू, गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच लोगों ने की पहली सवारी; VIDEO

महिला ने पूछताछ में बताया कि ग्रोवर ने विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपये लिए थे. आरोपी ने कबूल किया कि वे शादीशुदा नहीं हैं. पुलिस को शक है कि ग्रोवर ने 30-35 लोगों के लिए फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनवाए हैं. वह थाईलैंड, चीन, दुबई, लंदन समेत नौ देशों में 13 बार यात्रा कर चुका है. मामले में उसके पार्टनर गुरजीत सिंह की तलाश जारी है, जो महिला को आरोपी से जोड़ने वाला मध्यस्थ था.

मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल जांच कर रही है. एक टीम पंजाब भेजी गई है ताकि आरोपी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके. साहार पुलिस स्टेशन में मानव तस्करी, धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है. ग्रोवर को 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि यह रैकेट महिलाओं को फर्जी शादी के बहाने विदेश भेजकर शोषण के लिए तस्करी करता था. जांच में और पीड़ितों का पता चल सकता है. हवाई अड्डे पर सतर्कता बढ़ा दी गई है.