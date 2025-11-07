Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स-सोने की तस्करी को बड़ा झटका; 18 करोड़ का माल जब्त, तीन गिरफ्तार

Gold Rate Updates

मुंबई, 7 नवंबर : छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर सीमा शुल्क अधिकारियों की सतर्कता ने एक बार फिर तस्करों को करारा झटका दिया. प्रोफाइलिंग के आधार पर तीन अलग-अलग मामलों में 17.939 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) और 225 ग्राम कच्चा सोना जब्त किया गया. जब्त किए गए सोने का कुल अवैध बाजार मूल्य 18 करोड़ रुपए से अधिक का है. तीन यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

5 नवंबर, 2025 तीन मामलों में कार्रवाई हुई. पहला मामला बैंकॉक से मुंबई की फ्लाइट से जुड़ा है. उड़ान संख्या एसएल 218 से बैंकॉक से मुंबई पहुंचे एक यात्री को प्रोफाइलिंग के दौरान रोका गया. सामान की गहन जांच में चेक-इन ट्रॉली बैग के अंदर छिपाए गए 5.922 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुए. इसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 5.92 करोड़ रुपए आंका गया है. हाइड्रोपोनिक वीड, जो पोषक द्रव्यों में उगाई जाती है, अपनी उच्च शुद्धता के कारण युवाओं में लोकप्रिय है. यह भी पढ़ें : Delhi Airport Flight Delay: दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी तकनीकी खामी से हड़कंप, 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि वह थाईलैंड से माल लाया था, जहां यह आसानी से उपलब्ध होता है. यात्री को तत्काल गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि ट्रॉली बैग के डबल बॉटम में नशीला पदार्थ छिपाया गया था, जो एक्स-रे से पकड़ा गया. दूसरे मामले में चॉकलेट चिप्स में छुपाकर ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी. उड़ान संख्या एआई 2338 से बैंकॉक से आने वाले दो यात्रियों के साथ हुई. जांच में उनके चेक-इन बैग से चॉकलेट और चिप्स के पैकेटों के अंदर 12.017 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया. इसका मूल्य 12.02 करोड़ रुपए है. तस्करों ने मिठाई और स्नैक्स के पैकेटों को खोखला कर नशीला माल भरा था, जो सामान्य जांच से बचने का प्रयास था. दोनों यात्रियों को एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया.

तीसरा मामला दुबई से सोने की चूड़ियों की तस्करी से जुड़ा है. उड़ान संख्या एआई2202 पर सवार एक यात्री के खिलाफ हुई. तलाशी में उसके शरीर पर छिपी 24 कैरेट कच्ची सोने की आठ चूड़ियां (कुल 225 ग्राम) बरामद हुईं. इनकी कीमत 25.64 लाख रुपए है. तस्कर ने चूड़ियों को कमर पट्टी में बांध रखा था, जो स्कैनर से संदिग्ध लगी. आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया.