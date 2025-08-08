Emotional Video: सड़क के किनारे बारिश में भीगते हुए शख्स बना रहा था खाना, बच्चों ने ऐसे की पिता की मदद, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप

बारिश में भीगकर खाना बनाता शख्स (Photo Credits: Instagram)

Emotional Viral Video: इसमें कोई दो राय नहीं है कि बारिश का मौसम (Rainy Season) काफी सुहाना होता है और लोग इस मौसम को दिल खोलकर एन्जॉय करते हैं, लेकिन यह मौसम हर किसी के लिए सुहाना नहीं होता है. कई लोगों के लिए बरसात का मौसम चुनौतियां और परेशानियां लेकर आता है. खासकर, सड़क के किनारे रहने वाले गरीबों और जानवरों के लिए. गरीबी और बेबसी की कहानी बयां करने वाला एक वीडियो इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स बारिश (Rain) में भीगते हुए सड़क के किनारे खाना बनाता हुआ दिखा रहा है, जबकि उसके बच्चे एक पटरे की मदद से उसे भीगने से बचाने की कोशिश करते हैं. यह नजारा लोगों के दिलों को छू रहा है और लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @girijaprasaddubey नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 6 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- लाइफ हर किसी के लिए आसान नहीं होती है, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- गरीब के लिए परेशानी है, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम है. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- घर में चूल्हा जल सके, इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है, हां मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारा में बिकते देखा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: बारिश का मौसम हर किसी के लिए रोमांटिक नहीं होता, तरबूज वाले के साथ हुआ कुछ ऐसा... जिसे देखकर आप भी हो जाएंगे दुखी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बारिश में भीगते हुए फुटपाथ पर ईंट का चूल्हा बनाकर खुले में खाना बना रहा है. इस दौरान उसके दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं. जैसे ही बारिश तेज हो जाती है, बच्चे एक पटरा उठाकर चूल्हे के पास खड़े होकर पिता को कवर करने लगते हैं, ताकि चूल्हा न बुझ जाए. दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते शख्स और उसके बच्चों का यह वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है.