BSF Constable Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, BSF में निकली कांस्टेबल की भर्ती, जानें आवेदन की पूरी प्रकिया

BSF कांस्टेबल भर्ती 2025: अगर आप देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 2025 के लिए कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.

इच्छुक उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 23 अगस्त, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती लेवल-3 के वेतनमान के तहत की जा रही है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक की आकर्षक सैलरी मिलेगी.

BSF कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती का विवरण क्या है?

कुल 3,588 पदों में से 3,406 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 182 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. अच्छी सैलरी के अलावा, चुने गए BSF कांस्टेबलों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले कई अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे:

राशन भत्ता

चिकित्सा सहायता

मुफ्त आवास

छुट्टी पास

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मापदंड)

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता ट्रेड के अनुसार अलग-अलग है:

तकनीकी ट्रेड (बढ़ई, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर): इन पदों के लिए मैट्रिक (10वीं पास) या समकक्ष के साथ दो साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए. या फिर, एक साल के ITI सर्टिफिकेट के साथ संबंधित क्षेत्र में एक साल का अनुभव होना चाहिए.

इन पदों के लिए मैट्रिक (10वीं पास) या समकक्ष के साथ दो साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए. या फिर, एक साल के ITI सर्टिफिकेट के साथ संबंधित क्षेत्र में एक साल का अनुभव होना चाहिए. अन्य ट्रेड (मोची, दर्जी, धोबी, नाई, सफाईकर्मी, खोजी/साइस): इन पदों के लिए मैट्रिक पास होना और संबंधित ट्रेड में कुशल होना जरूरी है. इसके लिए BSF द्वारा आयोजित ट्रेड टेस्ट पास करना होगा.

इन पदों के लिए मैट्रिक पास होना और संबंधित ट्रेड में कुशल होना जरूरी है. इसके लिए BSF द्वारा आयोजित ट्रेड टेस्ट पास करना होगा. रसोइया, वाटर कैरियर और वेटर: इन पदों के लिए मैट्रिक पास होने के साथ-साथ NSDC से मान्यता प्राप्त संस्थानों से फूड प्रोडक्शन या किचन से संबंधित NSQF लेवल-1 कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

भर्ती प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन चरण होंगे:

चरण 1: शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST)

पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी.

महिला उम्मीदवारों को 8.30 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी.

यह टेस्ट RFID तकनीक, डिजिटल मशीनों और CCTV की निगरानी में होंगे.

12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं की नियुक्ति अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और वे प्रसव के बाद दोबारा टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकती हैं.

चरण 2: लिखित परीक्षा

शारीरिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. यह परीक्षा OMR शीट या कंप्यूटर आधारित (CBT) हो सकती है.

परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जो 100 अंकों के होंगे.

परीक्षा पास करने के लिए सामान्य/EWS/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 35% और SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 33% अंक लाने होंगे.

चरण 3: दस्तावेज़ सत्यापन और ट्रेड टेस्ट

इस चरण में उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स की मूल (Original) और फोटोकॉपी दिखानी होगी.

कुछ ट्रेडों के लिए एक क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट भी होगा, जिसे पास करना अनिवार्य है, हालांकि इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे.

लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा?

सभी पिछले चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों का एक मेडिकल बोर्ड द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (Detailed Medical Examination) किया जाएगा. केवल चिकित्सकीय रूप से फिट पाए गए उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन के लिए विचार किया जाएगा.

क्या आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा?

हाँ, BSF उम्मीदवारों को 24 अगस्त से 26 अगस्त, 2025 (रात 11:00 बजे तक) के बीच अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका देगा. इस दौरान आप अपने रजिस्ट्रेशन या आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को अपडेट या बदल सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य (UR), EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा. यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो 50 रुपये का सेवा शुल्क और 18% GST अतिरिक्त लगेगा.

SC, ST और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है.

BSF कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं. होमपेज पर "Constable Tradesman 2025 Recruitment" लिंक पर क्लिक करें. अपने वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क जानकारी भरें. अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और संबंधित प्रमाणपत्रों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें. यदि लागू हो, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो एक अर्धसैनिक बल में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं.