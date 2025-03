VIDEO: जैसे आसमान से सैकड़ों तारें धरती पर गिर रहे हो...धमाके के बाद स्टारशिप के गिरते मलबे का वीडियो वायरल

स्पेसएक्स का स्टारशिप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, लेकिन इस बार वजह कुछ खास अच्छी नहीं थी. गुरुवार शाम (6 मार्च) को दक्षिण टेक्सास के स्टारबेस साइट से लॉन्च किया गया स्टारशिप अपने आठवें टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही बिखर गया, जिससे मलबे की बारिश बहामास तक जा पहुंची!

लॉन्च के बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था. विशाल पहला चरण बूस्टर, जिसे सुपर हेवी कहा जाता है, सफलता पूर्वक वापस लौट आया. लेकिन 171 फुट ऊंचा (52 मीटर) ऊपरी चरण, जिसे 'शिप' कहा जाता है, ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और अटलांटिक महासागर के ऊपर ही विस्फोट हो गया.

🚨 INSANE FOOTAGE! Starship breaks apart over Ragged Islands, Bahamas. pic.twitter.com/fs6NFoXBM9

BREAKING: Debris spotted over the Bahamas after SpaceX Starship falls apart during test flight

pic.twitter.com/z5dvZTKuYI

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 6, 2025