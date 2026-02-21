England vs Sri Lanka T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड बनाम श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला कल यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच सुपर-8 का अहम मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंग्लैंड ने अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ 4 रन की रोमांचक जीत से की थी. हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 रन से हार मिली, लेकिन उसके बाद स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ जीत दर्ज कर टीम ने सुपर-8 में जगह बनाई. दूसरी ओर श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हराया, ओमान को 105 रन से रौंदा और ऑस्ट्रेलिया के 181 रन के लक्ष्य को 8 विकेट रहते हासिल कर सबको चौंका दिया. हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा. ग्रुप स्टेज में श्रीलंका ने 750 से ज्यादा रन बनाए.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 14 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम को 10 मैचों में जीत मिली है. वहीं, श्रीलंका ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. खास बात यह है कि दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 11 टी20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है.

टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20 World Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड ने पांच बार जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका को महज एक मैच में ही जीत मिली है.

इंग्लैंड की जीत: 5

श्रीलंका की जीत: 1

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का पलड़ा श्रीलंका पर भारी रहा है.

मैच-वाइज रिजल्ट (England vs Sri Lanka T20 World Cup Results)

2009: श्रीलंका ने जीत दर्ज की

2010: इंग्लैंड ने मुकाबला जीता

2012: इंग्लैंड ने जीत हासिल की

2016: इंग्लैंड ने जीत दर्ज की

2021: इंग्लैंड ने जीत हासिल की

2022: इंग्लैंड ने जीत दर्ज की.

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in ENG vs SL T20 WC Matches)

इंग्लैंड के लिए:

आदिल राशिद – टी20 वर्ल्ड कप में 34 मैचों में 37 विकेट, औसत 23.54

जेमी ओवरटन – मौजूदा टूर्नामेंट में 6 विकेट, इकोनॉमी 6.16.

श्रीलंका के लिए:

पथुम निसांका – मौजूदा टूर्नामेंट में 199 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक

कुसल मेंडिस – इस टूर्नामेंट की चार पारियों में तीन अर्धशतक.

मिनी बैटल जो तय कर सकते हैं मैच का रुख

पथुम निसांका बनाम जोफ्रा आर्चर

कुसल मेंडिस बनाम आदिल राशिद

हैरी ब्रूक बनाम महेश थीक्षाना

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 11 टी20 मुकाबले लगातार जीते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. श्रीलंका की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में है, जबकि इंग्लैंड की गेंदबाजी इकाई संतुलित नजर आ रही है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन श्रीलंका की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. दोनों टीमों के बीच यह सुपर-8 मैच सेमीफाइनल की राह आसान या मुश्किल कर सकता है.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.