Shikhar Dhawan Ties Knot With Girlfriend Sophie Shine: 40 साल की उम्र में शिखर धवन ने की दूसरी शादी, आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ लिए सात फेरे

पहली पत्नी से हो चुका है तलाक

यह शिखर धवन की दूसरी शादी है. उन्होंने साल 2012 में किकबॉक्सर आयशा मुखर्जी से शादी की थी. उस शादी से उनके एक बेटा जोरावर है, जबकि आयशा की पहले से दो बेटियां थीं. हालांकि साल 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. दिल्ली की एक अदालत ने तलाक को मंजूरी देते हुए कहा था कि धवन को मानसिक आघात पहुंचा, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी ने उन्हें कई वर्षों तक उनके इकलौते बेटे से दूर रखा था.

शिखर धवन की दूसरी शादी की खबर ने उनके फैंस को खुश कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें नई पारी की शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी शादी की तस्वीरें जमकर शेयर की जा रही हैं.