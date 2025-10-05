Shikhar Dhawan Visits to Mahakaleshwar Temple: महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे शिखर धवन, भस्म आरती में शामिल हुए

(Photo Credits ANI)

उज्जैन, 5 अक्टूबर : भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) रविवार को महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे. वह प्रात:काल श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए. भगवा वस्त्र पहने धवन भक्ति में लीन नजर आए. धवन दूसरी बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान तिलक लगाए धवन कभी ताली, तो कभी श्री महाकाल का उद्घोष करते नजर आए. शिखर धवन ने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए, जिसके बाद बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना भी की. मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष कलवाडिया ने शिखर धवन का सम्मान किया.

उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में है. यहां की भस्म आरती का साक्षी बनने भक्त दूर-दूर से उज्जैन पहुंचते हैं. सभी ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही दक्षिणमुखी है. यह मंदिर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बंटा है. सबसे ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है. मध्य हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है, जबकि नीचे महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं. श्री महाकालेश्वर मंदिर में एमएस धोनी, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे नामी खिलाड़ी भी बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं. यह भी पढ़ें : BAN vs AFG 3rd T20I 2025, Sharjah Weather Updates: अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा शारजाह का मौसम

शिखर धवन 24 अगस्त 2024 को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं. उन्होंने भारत के लिए 34 टेस्ट मुकाबलों में 7 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 2,315 रन बनाए. धवन ने भारत के लिए 167 वनडे मुकाबलों में 44.11 की औसत के साथ 6,793 रन, जबकि 68 टी20 मुकाबलों में 27.92 की औसत के साथ 1,759 रन जुटाए. 2007-08 में दिल्ली के लिए खेलते हुए रणजी ट्रॉफी जीत चुके शिखर धवन ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स और पंजाब किंग्स के लिए खेला है. वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी-2013 का भी हिस्सा रहे हैं, जिसमें उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था.