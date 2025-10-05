BAN vs AFG 3rd T20I 2025, Sharjah Weather Updates: अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा शारजाह का मौसम

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Sharjah Weather Updates: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 05 अक्टूबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 2 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को 20 ओवरों में 147/5 रन पर रोक दिया.

अफगानिस्तान की पारी में इब्राहिम जादरान ने 37 गेंदों में 38 रन बनाए, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 22 गेंदों में 30 रन का योगदान दिया. सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अतल ने 19 गेंदों में 23 रन बनाए. अफगानिस्तान की गेंदबाजी में नासुम अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, रिशाद हुसैन ने 4 ओवर में 2 विकेट झटके, और शोरीफुल इस्लाम ने 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में 150/8 रन बनाकर जीत हासिल की. इस दौरान शमीम हुसैन ने 22 गेंदों में 33 रन बनाए, जकेर अली ने 25 गेंदों में 32 रन का योगदान दिया, जबकि नुरुल हसन ने नाबाद 31 रन बनाकर टीम को विजयी पारी दिलाई. बांग्लादेश की गेंदबाजी में आजमातुल्लाह उमरजई ने 3.1 ओवर में 4/23 की शानदार पारी खेली हैं. इसके अलावा राशिद खान ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 1 विकेट हासिल किया.

शारजाह का मौसम(Sharjah Weather Updates)

BAN बनाम AFG तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2025 के लिए शारजाह में मौसम पूरी तरह साफ और गर्म रहने की उम्मीद है. यहां तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, आर्द्रता भी लगभग 49% के आसपास होगी, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, जिससे पूरे मैच के बिना किसी व्यवधान के संपन्न होने की संभावना है. तेज़ धूप और ऊँचे तापमान के चलते खिलाड़ियों को हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी रहेगा.