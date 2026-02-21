New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Live Score Update: कोलंबो में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 41st Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 21 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा है. सुपर-8 ग्रुप-2 में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है और अगले दौर में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी मानी जा रही है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कमान सलमान आगा के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Toss Winner Prediction: कोलंबो में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इस अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड की ओर से टॉप ऑर्डर में फिन एलन, डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र नजर आ सकते हैं. वहीं पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, फखर जमान और सैम अयूब पारी की शुरुआत कर सकते हैं. कोलंबो की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है, ऐसे में फैंस को एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

मिचेल सैंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड की टीम संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और ईश सोढ़ी जैसे गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं. वहीं पाकिस्तान की टीम भी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और शादाब खान के दम पर न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप-2 का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम भी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में बढ़त बनाना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.