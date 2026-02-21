New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Toss Winner Prediction: कोलंबो में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 41st Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 21 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 के वर्ल्ड कप में खेला गया था जहां वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड ने महज़ 10 ओवर में 129 रनों का टारगेट हासिल करके पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई थी. न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं.

न्यूजीलैंड की टीम में डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल और फिन एलन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं. वहीं गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और ईश सोढ़ी टीम को मजबूती देते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम, फखर जमान और सैम अयूब जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और शादाब खान गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अबतक 49 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. पाकिस्तान ने 24 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है, जहां 7 में से 5 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर धीमी होती है, जहां स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सके.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान में कौन होगा टॉस का बॉस? (NZ vs PAK Toss Winner Prediction)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 49 मैच में पाकिस्तान ने 26 बार टॉस जीता था, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 23 बार टॉस अपने नाम नहीं किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs PAK 41st Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ.

