England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Weather Update: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला कल यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd T20I Match Video Highlights: एडिलेड में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीती सीरीज; यहां देखें मैच का वीडियो हाइलाइट्स

इंग्लैंड ने नेपाल, स्कॉटलैंड और इटली को हराकर सुपर-8 में जगह बनाई, जबकि श्रीलंका ने आयरलैंड और ओमान पर बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 181 रन का लक्ष्य 8 विकेट रहते हासिल कर सबको चौंका दिया. दोनों टीमों में कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस, पथुम निसांका और महेश थीक्षाना अहम भूमिका निभा सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को सिर्फ 1 जीत मिली है.

पल्लेकेले के मौसम का हाल (Pallekele Weather Update)

मौसम रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी को पल्लेकेले के बालागोला क्षेत्र में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मैच के दौरान बारिश के कारण रुकावट आ सकती है. हालांकि पिछले कुछ मैचों में भी बारिश की आशंका थी, लेकिन मुकाबले तय समय पर पूरे हुए. ऐसे में अंतिम समय में मौसम साफ रहने की उम्मीद भी की जा सकती है. तापमान लगभग 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SL 42nd Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, रेहान अहमद.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

