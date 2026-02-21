EPFO का बड़ा तोहफा: अप्रैल 2026 से UPI के जरिए निकाल सकेंगे PF का पैसा, लॉन्च होगा नया मोबाइल ऐप

EPFO 3.0 न्यूज़ UPI विड्रॉल से लेकर AI अपडेट तक (File Image)

मुंबई: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) (EPFO) अपने सेवा वितरण तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है. 'EPFO 3.0' पहल के तहत, संगठन अप्रैल 2026 में एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile Application) लॉन्च करेगा. इस डिजिटल अपग्रेड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि करीब 8 करोड़ पीएफ खाताधारक अब अपने भविष्य निधि (PF) का पैसा UPI (Unified Payments Interface) के जरिए तुरंत निकाल सकेंगे. यह पहली बार होगा जब सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके सीधे बैंक खाते में पैसा प्राप्त कर सकेंगे.

अब चुटकियों में होगा क्लेम सेटलमेंट

वर्तमान व्यवस्था में 'ऑटो-सेटल' होने वाले क्लेम को भी बैंक खाते तक पहुंचने में लगभग तीन दिन का समय लग जाता है। नए ऐप में BHIM-UPI गेटवे के एकीकरण के साथ, बीमारी, शादी या शिक्षा जैसे कार्यों के लिए की जाने वाली आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) प्रमाणीकरण के तुरंत बाद खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ईपीएफओ ने पहले ही ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जिससे अब अधिकांश दावों का निपटारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभव होगा।

नए ऐप की मुख्य विशेषताएं

यह नया ऐप केवल निकासी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पीएफ से जुड़े सभी कार्यों के लिए 'वन-स्टॉप शॉप' के रूप में डिजाइन किया गया है:

रियल-टाइम बैलेंस ब्रेकडाउन: सदस्य देख सकेंगे कि उनका कितना फंड रिटायरमेंट के लिए 'लॉक्ड' है और कितनी राशि निकासी के लिए उपलब्ध है.

सदस्य देख सकेंगे कि उनका कितना फंड रिटायरमेंट के लिए 'लॉक्ड' है और कितनी राशि निकासी के लिए उपलब्ध है. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: पेंशनभोगी फेशियल रिकग्निशन या बायोमेट्रिक्स के जरिए ऐप से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे.

पेंशनभोगी फेशियल रिकग्निशन या बायोमेट्रिक्स के जरिए ऐप से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे. नॉमिनी अपडेट: नियोक्ता (Employer) के हस्तक्षेप के बिना परिवार के नॉमिनी का नाम बदलना या अपडेट करना आसान होगा.

नियोक्ता (Employer) के हस्तक्षेप के बिना परिवार के नॉमिनी का नाम बदलना या अपडेट करना आसान होगा. एकीकृत पासबुक: योगदान के इतिहास और मिलने वाले ब्याज की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीमाएं

सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ वर्तमान में 100 डमी खातों के साथ इसका परीक्षण कर रहा है। शुरुआती चरण में कुछ सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं:

सदस्यों के लिए जरूरी तैयारी

अप्रैल 2026 के लॉन्च का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पूरी तरह से KYC अनुपालन (KYC-compliant) रखें. इसमें आधार, पैन और बैंक खाते के विवरण को सही ढंग से लिंक करना और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को सक्रिय रखना शामिल है. हालांकि मौजूदा UAN पोर्टल और उमंग (UMANG) ऐप काम करते रहेंगे, लेकिन यह नया समर्पित ऐप उपयोगकर्ताओं को काफी सुगम अनुभव प्रदान करेगा.