EPS Pensioners: EPFO की नई पहल, अब घर बैठे मुफ्त में बनवा सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अब 'कर्मचारी पेंशन योजना' (EPS-95) के तहत आने वाले बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा करने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत डाकिया (Postman) स्वयं पेंशनर के घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) की प्रक्रिया पूरी करेगा.

वरिष्ठ नागरिकों को होगा बड़ी सहूलियत

ईपीएफओ द्वारा 9 जनवरी, 2025 को जारी किए गए एक आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, यह सेवा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए तैयार की गई है जिन्हें चलने-फिरने में समस्या है या जो स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक मशीनों जैसी तकनीक का उपयोग करने में असहज महसूस करते हैं. विभाग का मानना है कि इस कदम से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगियों को सबसे अधिक लाभ होगा.

सेवा पूरी तरह से मुफ्त

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनभोगियों को इस होम-विजिट सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सफल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का खर्च संगठन के 'केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग एवं रिकॉर्ड केंद्र' (CPPRC) द्वारा सीधे बैंक को भुगतान किया जाएगा.

कैसे काम करता है DLC?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन है। इसके माध्यम से यह पुष्टि की जाती है कि पेंशनभोगी जीवित है, ताकि उनकी मासिक पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे. डाक सेवक घर आकर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा पहचान) या फिंगरप्रिंट तकनीक के जरिए यह प्रमाणीकरण पूरा करेंगे। एक बार जमा होने के बाद, यह प्रमाणपत्र अगले एक वर्ष के लिए मान्य होता है.

EPS पेंशनभोगियों के लिए लचीले नियम

अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं के विपरीत, ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की कोई निश्चित अंतिम तिथि (डेडलाइन) नहीं होती है। वे साल में किसी भी समय अपना प्रमाणपत्र अपडेट करा सकते हैं.

घर पर सेवा पाने के लिए ऐसे करें बुकिंग

पेंशनभोगी या उनके परिवार के सदस्य इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए तरीकों को अपना सकते हैं:

कस्टमर केयर: आईपीपीबी (IPPB) के हेल्पलाइन नंबर 033-22029000 पर कॉल करके होम विजिट का अनुरोध कर सकते हैं। पोस्ट इन्फो ऐप: इंडिया पोस्ट के 'Post Info' मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सेवा अनुरोध (Service Request) भेजा जा सकता है. निकटतम डाकघर: स्थानीय पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करके भी स्लॉट बुक किया जा सकता है ईपीएफओ का लक्ष्य

इस पहल के माध्यम से ईपीएफओ का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी या शारीरिक बाधाओं के कारण अपनी मेहनत की पेंशन से वंचित न रहे.